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Babić: Požar u Vrbanji gasi kompletna smjena, nema ugroženih objekata

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01.09.2026 22:24

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Врбања пожар ватра шумски пожар
Foto: Srna

Požar u šumi u banjalučkom naselju Vrbanja gase svi vatrogasci koji su u smjeni – 10 ljudi i dva vozila, a objekti nisu ugroženi, izjavio je Srni šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić.

"Teren je nepristupačan. Vatrogascima pomaže i šest dobrovoljnih vatrogasaca iz Vrbanje i nekoliko ljudi iz `Šumarije`", rekao je Babić.

On je istakao da nema ugroženih objekata i da je riječ o nepreglednom prostoru.

Babić je naveo da je prije četiri godine na istom mjestu došlo do podzemnog požara kada je gorjelo sedam dana.

Врбања пожар

Banja Luka

Požar u Vrbanji, vatrogasci na terenu

On je rekao da će požar trajati minimalno sedam dana ukoliko ne padne jača kiša.

"Sedam dana bez kiše to se neće ugasiti. Ista je situacija kao prije četiri godine, isto gori, požar je zatvoren ali će goriti nekoliko dana sigurno. Požar je potpaljen sa istog mjesta sa kojeg je potpaljen i prije četiri godine", rekao je Babić

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Tagovi :

Banja Luka

Vrbanja

požar

Civilna zaštita Banjaluka

gašenje požara

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