Babić: Požar u Vrbanji gasi kompletna smjena, nema ugroženih objekata

Autor:ATV redakcija
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Požar u šumi u banjalučkom naselju Vrbanja gase svi vatrogasci koji su u smjeni – 10 ljudi i dva vozila, a objekti nisu ugroženi, izjavio je Srni šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić.
"Teren je nepristupačan. Vatrogascima pomaže i šest dobrovoljnih vatrogasaca iz Vrbanje i nekoliko ljudi iz `Šumarije`", rekao je Babić.
On je istakao da nema ugroženih objekata i da je riječ o nepreglednom prostoru.
Babić je naveo da je prije četiri godine na istom mjestu došlo do podzemnog požara kada je gorjelo sedam dana.
Banja Luka
Požar u Vrbanji, vatrogasci na terenu
On je rekao da će požar trajati minimalno sedam dana ukoliko ne padne jača kiša.
"Sedam dana bez kiše to se neće ugasiti. Ista je situacija kao prije četiri godine, isto gori, požar je zatvoren ali će goriti nekoliko dana sigurno. Požar je potpaljen sa istog mjesta sa kojeg je potpaljen i prije četiri godine", rekao je Babić
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