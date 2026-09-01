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Požar u Vrbanji, vatrogasci na terenu

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01.09.2026 21:14

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Врбања пожар шума ватра ноћ
Foto: ATV

U banjalučkom naselju Vrbanja večeras je izbio šumski požar oko 18 časova, a vatrogasci se trude nadljudskim naporima da ga ugase.

"Požar je izbio oko 18 časova, gori na jako nepristupačnom terenu, da kažem nedođiji. Na sreću vatra nije blizu kuća, kuće nisu ugrožene, ali je teren nepristupačan, neprohodan tako da je u ovim trenucima teško govoriti bilo šta", rekao je za ATV komandir Vatrogasne brigade Banjaluka, Miroslav Malinić.

Malinić je naveo da se na terenu pored banjalučkih vatrogasaca nalaze i radnici Šumarije te pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja.

"Na terenu su 4 vozila i 8 ljudi, pomažu nam i radnici Šumarije i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja. Poznavajući teren na kom je buknula vatra, odmah smo odreagovali, ali s obzirom na situaciju, da se radi o nepristupačnom terenu trenutno ne možemo ništa mnogo reći. Ujutro će se znati više", rekao je Malinić.

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Tagovi :

Banja Luka

Vrbanja

požar

Miroslav Malinić

vatra

Vatrogasci Banjaluka

gašenje požara

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