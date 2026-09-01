Vatrena stihija ne jenjava: Požari u Nevesinju aktivni na više lokacija!

Autor:Teodora Bjelogrlić
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Vatrena stihija ne jenjava ni na području Nevesinja. Požari su aktivni na više lokacija u selima Krekovi, Rilja, Zalom i Bijenja.
Nevesinjski vatrogasci za ATV kažu da su na terenu i da požar ne prijeti kućama. U pojedinim dijelovima teren je izuzetno nepristupačan.
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Požari na području Nevesinja aktivni su skoro mjesec dana, a vatrena stihija je do sada opustošila oko 163 kvadratna kilometra površine.
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