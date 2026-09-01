ATV na trebinjskim zgarištima: Strah od vatrene stihije ne jenjava

Još ih nije prošao strah od vatrene stihije a već ih hvata onaj od pitanja kako preživjeti u zgarištu. Tuli, Turmenti, Orašje, Potkraj to su samo neka od opožarenih zubačkih sela koje smo obišli. U svakom bilježimo istu sliku i zabrinute mještane.

Marko Riđešić iz sela Tuli se bavi stočarstvom. I krave i ovce su već danima u štali jer u zgarištu nemaju šta tražiti.

"A i u pojati je malo toga pripremljeno jer je ove godine baš podbacilo sijeno tako da smo u vrlo lošoj situaciji i moraćemo drastično smanjiti stoku jer se nema ni gdje kupiti sijeno . Još mi samo recite da li Vas je bilo strah? Ma kako nije to je bio užas", rekao je Marko Riđešić, selo Tuli.

Nedeljko Pažin iz sela Podkraj je jedan od poznatijih trebinjskih pčelara. Strahuje hoće li pčele preživjeti jer je oko njih sve izgorjelo.

"I molimo Boga samo da nam pčelinja zajednica izađe jer jednostavno nema cvijeta u prirodi, nema obnove pčelinje zajednice nema legla novoga. U grču smo i vjerujte da smo u sumnji da li će nam stradati pčelinjak. Sastala su se dva zla jedno je suša nezapamćena a drugo je požar", kaže Nedeljko Pažin, selo Potkraj.

I nisu samo ovi ljudi u problemu, mnogi su. Mnogima su izgorjele parcele i šuma. Zubački požar donio je i nešto dobro.

"Slava Bogu pa su svi ljudi živi i zdravi i na ponos su stvarno Zupci ovaj put pokazali su takvu slogu u Tulima, turmentima, Orašju, Željevu, Macinki, Konjskome, Bogojević selu. Stavarno za pohvalu su bili ljudi i iznijeli su ovaj požar", rekao je Velibor Ratković, Zupci.

A takav požar niko ne pamti.

"Imam blizu sedamdeset godina ne pamtim, bilo je požara i prije ali da je i jednu i drugu stranu Zubaca uhvatilo ne pamtim", kaže Marko Riđešić, selo Tuli.

"Još uvijek smo u strahu u grču, deset dana neprestane borbe, deset neprespavanih noći. Navikli smo na neke manje požare a ovo je zaista jedna ekološka katastrofa", rekao je Nedeljko Pažin, selo Potkraj.

Zato sa Zubaca idu riječi zahvalnosti prema svim ljudima koji su proteklih dana pomagali u borbi sa vatrom.