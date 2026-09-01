Školska godina na Palama počela za 214 prvačića: Obezbijeđeni pokloni i besplatni udžbenici

Za najmlađe su ovim povodom poklone obezbijedili Vlada Republike Srpske, opština i "Elektrodistribucija" Pale.

Direktor Osnovne škole "Pale" Aleksandar Rajić rekao je da nastavu pohađa 950 učenika, da su upisali 112 prvačić i da ove godine imaju blago povećanje prvačića.

Direktor "Elektrodistribucije" Pale Aco Stanišić rekao je da su obezbijedili školske ruksake za prvačiće na području 13 lokalnih zajednica u kojima ovo preduzeće obavlja djelatnost.

"Na ovaj način želimo da pomognemo roditeljima i da, uz pomoć Vlade Republike Srpske koja je obezbijedila udžbenike, pružimo dodatnu podršku. Znamo koliko je roditeljima potrebno izdvajanja za pripremu djece za školu, posebno koji imaju više školaraca", naveo je Stanišić.

Apelovao je i da druga preduzeća budu društveno odgovorna i više se uključe u podršku učenicima i porodicama.

Povodom početka nove školske godine načelnik Pala Dejan Kojić posjetio je danas osnovne školu "Pale", "Mokro" i "Srbija" koji je ovom prilikom izrazio nadu da će se nastaviti rast broja đaka.

Kojić je naveo da je opština, zajedno sa Vladom Republike Srpske, obezbijedila besplatne udžbenike za oko 1.728 učenika osnovnih škola.

"Uvijek se odazovemo svakoj akciji za koju smatramo da je dobra i kvalitetna, a ovo je jedna od boljih", istakao je Kojić.

Predsjednik Skupštine opštine Pale Branko Koroman naglasio je da je zadatak svih institucija, posebno lokalne zajednice, da doprinesu unapređenju obrazovnog procesa, te dodao da će ova opština, zajedno sa gradom Istočno Sarajevo i Vladom, nastaviti da pomaže školama i učenicima.

Prijemu prvačića prisustvovali su narodni poslanik Damjan Škipina, predstavnici opštine Pale i grada Istočno Sarajevo, prenosi Srna.