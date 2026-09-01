Fočanski školarci ponovo u klupama, prvačića više nego lani

U osnovnim školama „Sveti Sava“ i „Veselin Masleša“ u Foči nova školska godina počela je za 1073 učenika. U školske klupe prvi put sjela su 123 đaka prvaka, za šest više nego lani.

Nakon ljetnjeg raspusta u dvorištima fočanskih škola ponovo se začula dječija graja. Početak nastave obilježen je svečanim prijemima najmlađih osnovaca.

„Spremna sam za školu i srećna“, rekla je Anđela Milanović.

„Srećan sam, sve knjige imam, a došao sam sa mamom, tatom, bakom i djedom“, kaže Lazar Čančar.

„Spremila sam se dobro i s mamom došla“, dodaje ozareno Marija Ivanović.

Radosni i uzbuđeni i roditelji. Kćerku Anđelu na prvi čas dovela je Bojana Jovanović.

„Prvo moje dijete je đak prvak i ovo je, zaista, nezaboravan trenutak u životu svakog djeteta, ali i roditelja. Neka je svim prvačićima i ostalim đacima srećan polazak u školu“, rekla je Jovanovićeva.

Uz čestitke, prvačićima prvog školskog dana i pokloni.

Svaki učenik prvog razreda dobio je knjigu „Cvrčkova azbučica“, poklon predsjednika Vlade Republike Srpske Sava Minića, kao i anatomski ruksak koji je obezbijedila „Elektrodistribucija“ Pale.

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Povodom polaska u školu, Gradska uprava i ove godine darovala ih je poklon-bonom u vrijednosti od po 100 KM. Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović najavio je dodatne mjere podrške osnovcima i roditeljstvu.

„Od iduće godine imaćemo novu mjeru usmjerenu na đake područnih škola. Uvešćemo mjesečnu stipendiju za svakog đaka u područnim odjeljenjima, vjerovatno u iznosu od 100 KM, da bismo zadržali djecu i porodice u prigradskim područjima“, rekao je Vukadinović.

Osnovna škola „Sveti Sava“ u prve razrede upisala je 73 đaka, dok ih je u Osnovnoj školi „Veselin Masleša“ upisano 50.

Novu školsku godinu obje devetoljetke u Foči dočekali su spremno.

„Upravo smo završili i procedure u vezi s nabavkom peleta i uglja, tako da smo se već pripremili za grijnu sezonu. Nije bilo većih radova, obavili smo krečenje i ostale poslove koje redovno obavljamo pred početak nastave“, rekla je direktorka OŠ „Sveti Sava“ Jelena Čančar.

„Počeli smo s uređenjem školskog dvorišta koje nije rađeno od šezdesetih godine, uklonjeno je drveće koje je predstavljalo opasnost za sve. U toku su radovi na izgradnji modernog sportskog igrališta u čemu nam uveliko finansijski pomaže Grad Foča. Svojim sredstvima ne bismo mogli taj posao da uradimo“, rekao je direktor OŠ „Veselin Masleša“ Vladimir Ivanović.

Nastava je počela i u fočanskim srednjim školama.

U Srednjoškolskom centru ove godine je u klupama 455 učenika.

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U prve razrede upisano je 87 novih srednjoškolaca, i to u dva odjeljenja opšte gimnazije, po jedno odjeljenje medicinskih i mašinskih tehničara, te u srednjoj ugostiteljskoj školi trećeg stepena jedno odjeljenje kuvara.

U Srednjoj bogoslovskoj školi na Velečevu, uoči početka nastave mitropolit dabrobosanski Hrizostom je u Crkvi svetih Petra Dabrobosanskog i Vasilija Ostroškog služio liturgiju i priziv Svetog Duha za blagosloven početak škole.

Prema potrebama eparhija Srpske pravoslavne crkve, ove godine u prvi razred fočanske Bogoslovije upisano je 13 učenika, a ukupno je 55 đaka u ovoj školi.

(radio foča)