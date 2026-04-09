34 godine od formiranja fočanskih brigada

U Foči su obilježene trideset četiri godine od formiranja fočanskih brigada.
Služenjem parastosa kod Centralnog spomenika u Spomen-parku srpskih boraca i kulturno-umjetničkim programom, istaknut je značaj trajnog sjećanja na poginule borce i tekovine odbrane Republike Srpske, kao jedinog garanta mira i očuvanja slobode srpskog naroda.
Dvije fočanske brigade mogu sa ponosom da pričaju o borbi, ali i zaslugama koje su dali za odbranu, stvaranje i očuvanje Republike Srpske.
Poginulo je 499 boraca i 147 civila. Sa obilježavanja dana fočanskih brigada poručeno je da su Fočaci na svim ratištima ostavili veliki pečat pobjednika. Ostvarili su slobodu svom narodu i sačuvali jedinstvo u teškim uslovima.
„Borci fočanskih brigada ratovali su od Trebinja do Glamoča. Ostavili su veliki pečat, a to je pečat pobjednika“, rekao je predsjednik Boračke organizacije Foča, Ljubomir Dostić.
Delegacije iz Foče, okolnih opština i Trećeg pješadijskog puka položile su vijence i prislužile svijeće, a odata je počast i u Spomen-sobi.
Gradovi i opštine
21 h0
Gradovi i opštine
3 d0
Gradovi i opštine
3 d0
Gradovi i opštine
3 d0
Najnovije
Najčitanije
11
42
11
34
11
30
11
24
11
17
