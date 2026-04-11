ATV u Driniću: U osnovnoj školi 68 đaka

Arijana Banjac rodom iz Drinića, živi u Bosanskom Petrovcu. Majka je petoro djece. Radi u Mješovitoj srednjoj školi u Bosanskom Petrovcu.

I suprug je, priča zaposlen. Dvoje djece se školuje u srednjoj školi u Bosanskom Petrovcu dok troje ide u osnovnu školu u Driniću.

"Rodom sam iz Drinića , tako da mi d jeca gore idu u školu. A i zbog programa , zbog ćirilice. Meni je stalo da nauče ono što je njihovo, dok su manji.Sada ne smeta što se tiče, ali svoje da čuvaš, svoje pismo, svoju tradiciju. To se od malih nogu uči. A onda poslije si izgrađen već na neki način", priča nam Arijana Banjac, majka petoro djece.

Mnoge srpske povratničke porodice sa područja Bosanskog Petrovca upisuju djecu u osnovnu školu u Driniću kako bi nastavu pohađali po programu Republike Srpske.

Škola broji 86 učenika. Ponos ove osnovne škole je to što 34-oro djece dolazi iz višečlanih porodica.

"To su uglavnom povratničke porodice. Srpske povratničke porodice , gdje je povratak krenuo negdje 1996. godine kada je oformljeno ŠG Oštrelj Drinić, gd je su se ljudi počeli polako zapošljavati. Došli do radnog mjesta u blizini svog ognjišta . Naravno svi volimo svoje ognjište, ono nam je najvažnije na svijetu. I naravno svi su se vratili svojim kućama. Tu se se rodila i d jeca . Ali se rodila i ta ljubav prema domovini prema RS, prema želji da djeca pohađaju nastavu po programu Republike Srpske", kaže Biljana Zorić, direktor JU Osnovna škola "Drinić“, opština Petrovac.

U osnovnu školu u Driniću 64 đaka dolazi svakodnevno dolazi i odlazi ovim kombijem. Neki od njih putuju i do 40 kilometara. Ono što bi im, kažu, mnogo značilo je kada bi imali noviji prevoz, jer ovaj je kombi kako dotrajao.

Osnovna škola u Driniću je bitna segment funkcionisanja ove lokalne zajednice, priča za ATV načelnik ove opštine. Njeno funkcionisanje poručuje, ne smije se dovesti u pitanje.

"Pa s toga u velikoj mjeri pomažemo osnovnu školu, kroz pitanje rješavanja prevoza jer je veliki broj d jece koja putuju. Imamo jedan manji mini bus koji smo još 2007. godine dobili od Vlade RS. Onda smo sklopili ugovor i sa privatnim prevoznikom jer ovaj sam ne može odgovoriti potrebama", kaže Drago Kovačević, načelnik opštine Petrovac-Drinić.

Svako jutro vozači idu po đake i vraćaju ih kući. Mnogi od njih svaki dan sate provedu u kombiju. U školu dolaze i po lošim vremenskim uslovima, a stanice su na glavnim cestama nedaleko od kuća gdje djeca žive.