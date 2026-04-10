Jednokratna novčana pomoć za porodilje u Drvaru

Ana Markanović iz Mrkonjić Grada živi u Drvaru nešto više od pola godine. To je suprugovo rodno mjesto, priča Ana, a njoj se jako sviđa takav način života.

Imaju jednog dječaka, a planiraju, kako kaže, da ostanu u Drvaru i prošire porodicu.

Mnogo, kaže Ana, znači jednokratna novčana pomoć koju opština daje za rođenje djeteta.

"Sredstva oko hiljadu maraka. Stvarno za taj novac se može svašta nešto kupiti što je jako neophodno malim bebama. Znamo da su i oprema za bebe jako skupa. Tako da ova pomoć znači i zbog nekih krupnijih stvari kao što su kolica, krevetac", priča Ana za ATV.

Košarka Da se naježiš: Dirljiv oproštaj od Vujoševića na meču Partizan - Žalgiris

Mlada majka Sofija Letić iz Drvara ima 19 godina i dvoje djece - sina od dvije godine i djevojčicu od dva mjeseca.

Ponosno priča da se, iako je mlada, pronašla u ulozi majke. U današnje vrijeme, kaže, novčana pomoć koju je dobila za oboje djece, mnogo je značila.

"Nama je baš dosta značila. Mislim da generalno svim roditeljima znači. Zato što je sada sve poskupilo. I pelene i sve. Mislim da je to stvarno dobra pomoć", rekla nam je Sofija.

Ja sam se stvarno u ovoj ulozi stvarno pronašla Mislim da sam rođena da budem majka. I ne bih ovo ni za šta mijenjala.

Od početka prošle godine opština Drvar udvostručila je jednokratnu pomoć za novorođenu djecu.

Srbija Vraća se snijeg: Upaljeno agrometeorološko upozorenje

To je još jedan od načina da se mladi ljudi zadrže i žive na ovom području. Načelnik opštine za ATV kaže na području Drvara primjetan je blagi porast novorođenih.

"Tako da opština Drvar za prvorođeno dijete jednokratno izdvaja novčanu pomoć u vrijednosti od 1000 KM, za drugo 1.200, za treće i svako naredno 1400 KM. I mogu reći da primijetimo blagi porast. I ono što nas raduje i veseli je da već sada znamo da ćemo narednih nekoliko godina imati jednak ili približno jednak broj učenika u prvom razredu", rekla je Dušica Runić, načelnik Drvara.

Opština Drvar od prvog dana povratka na ovo područje finansira i prevoz učenika osnovnih škola.

Vozači, kaže, prelaze i po nekoliko stotina kilometara kako bi do škole dovezli i bezbjedno vratili kući 10-ak učenika iz ruralnih dijelova, jer su sve područne škole na području Drvara ugašene.

Djelimično se finansira i prevoz učenika srednjih škola. Opština, kaže načelnik, finansira i sportske klubove i njihovo učešće na takmičenjima, kako bi djeca imala mogućnost izbora.

Runićeva poručuje da Drvar za djecu može pružiti sigurno i zdravo odrastanje, zdravu hranu i sigurnost na putu od škole do kuće.