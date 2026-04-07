Prnjavor zavijen tugom: Preminula tinejdžerka koja je digla Srpsku na noge

Djevojčica Anđela Zorić, učenica prvog razreda srednje škole u Prnjavoru, izgubila je svoju najtežu životnu bitku.

Nakon dugog i iscrpljujućeg liječenja u Banjaluci i Beogradu, bolest je, nažalost, bila jača, prenosi K3.

Mlada Anđela nije bila samo učenica i članica SPKD “Prosvjeta” Prnjavor, bila je simbol nade, snage i zajedništva.

Njena borba ujedinila je cijeli grad. Organizovane su svirke, utakmice, druženja i brojne humanitarne akcije, u kojima su građani pokazali koliko veliko srce ima Prnjavor.

Svi su disali kao jedno, vjerujući u njen oporavak. Ipak, danas ostaje tišina koju je teško opisati riječima.

Odlaskom Anđele, Prnjavor je izgubio mnogo više od jedne mlade duše, izgubio je dio svoje svjetlosti.

Njena hrabrost i osmijeh ostat će zauvijek u sjećanju svih koji su je poznavali i onih koji su, makar na trenutak, učestvovali u njenoj borbi.