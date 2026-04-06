Logo
Large banner

Grad u Srpskoj uvodi besplatan internet u centru

Autor:

ATV
06.04.2026 19:48

Komentari:

1
Интернет
Foto: Pexels/Photo by Brett Sayles

U centru Bijeljine građanima i turistima će uskoro biti dostupno besplatno povezivanje na internet mrežu. Riječ je projektu, koji finansiraju Evropska unija i Njemačka.

Konkretno, signal će pokrivati najfrekventnije lokacije - prostor ispred Gradske uprave, centralni gradski trg do zgrade Suda i prvi dio Ulice Patrijarha Pavla, što je površina od 16.000 metara kvadratnih.

Болница

U prethodnom periodu, Grad Bijeljina je uspješno prošao selekciju na javnom pozivu u okviru inicijative WiFi4WB, koju finansiraju Evropska unija i Vlada Njemačke, a implementira GIZ - Njemačko društvo za međunarodnu saradnju, koje u Republici Srpskoj predstavlja ključnog partnera u sprovođenju razvojnih projekata sa fokusom na modernizaciju javne uprave, energetsku efikasnost, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine. Ovo društvo finansira i podržava projekte koji poboljšavaju efikasnost institucija i infrastrukturu lokalne zajednice.

Inicijativa ima za cilj unapređenje digitalne povezanosti u lokalnim zajednicama putem uspostavljanja besplatnih Vaj Faj zona.

Доналд Трамп

Filip Božić iz Kabineta Gradonačelnika napominje da je, nakon okončanja javnog poziva i izvršene selekcije, GIZ sproveo tenderski postupak za izbor internet provajdera, na kojem je izabrana kompanija "Mtel".

Pojašnjavajući detalje cjelokupnog projekta, Božić je istakao da će Grad Bijeljina postati vlasnik kompletne tehničke opreme za uspostavljanje mreže.

"Projekat podrazumijeva finansiranje instalacija, pružanje internet usluge i održavanje u trajanju od dvije godine. Nakon tog perioda, Grad će podržati nastavak pružanja internet usluge", rekao je Božić i dodao da je jedan ovakav projekat, zapravo, korak dalje ka digitalno povezanoj i dostupnijoj Bijeljini i približavanju našeg grada standardima većih evropskih gradova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

internet

Bijeljina

Evropska unija

Njemačka

Komentari (1)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner