ATV u Drvaru: Bliži se 30 godina povratka Srba

Svjetlana Puhača iz Drvara bavi se plasteničkom proizvodnjom. Suprug je, priča zaposlen. Njegova plata i ono što stvore sopstvenim rukama dovoljno im je da skromno žive.

Od opštine su dobili plastenike, uz minimalnu doplatu. Sve što proizvedu to i prodaju. Samo treba raditi.

"Pa uzgajamo sve povrće salatu, kao što vidite, mladi luk, paprika, paradajz, špinat. Rad treba svakodnevno. Znači, mora se raditi. Ne možete vi to usijati pa ostaviti. Treba poznavati sorte. I šta uspijeva u našem podneblju", rekla je Svjetlana Puhača, selo Vrtoče, Drvar.

U rodnu grudu vratila se i Kova Pećanac. Njen život su proizvodi od drenjine. Ima plantažu od 200 stabala, zasađenu 2010. godine. Kaže da ju je drenjina udomila u Drvaru, te da je nakon smrti muža posao nastavila sa jekom.

"Ja sam se vratila u Drvar 2000. godine i zahvaljujući toj voćki možda sam i opstala. Jer u to vrijeme, to je bilo teško vrijeme , kada smo se vratili. I onda smo nekako, što bi rekli stari skucali, kupili neki polovni kotao i počeli smo sa tim", rekao je Kova Pećanac, selo Vrtoče, Drvar.

Drvar je pozitivan primjer povratnicima na području Federacije, kaže načelnik. Srbi su većina u toj opštini, ali na nivou kantona i Federacije su manjina. Prešli su trnovit put na početku povratka- od borbe za osnovna ljudska prava do borbe za nacionalnu grupu predmeta i uvođenje srpskog jezika. Dušica Runić priča za ATV da je do sada u Drvaru vraćeno više od 95 odsto stambenih jedinica, da se vratila 1/3 prije ratnog stanovništva, da Drvar živi i preživljava, ali i da vapi za ulaganjima i razvojnim projektima.

"I danas u pojedinim dijelovima grada možete naići na ruševine i da vam se učini kao da je rat tek juče stao. Iako je, opet kažem, značajan dio objekata obnovljen i stambenih jedinica, ali i dalje postoji na terenu velika potreba za i popravkom i rekonstrukcijom. I mi se još uvijek bavimo popravkom i rekonstrukcijom, još uvijek nemamo mogućnosti da radimo izgradnju", rekla je Dušica Runić, načelnik Drvara.

Srbi povratnici pretežno su zaposleni u drvnoj industriji. To su teški poslovi za muškarce. 90 žena povratnica radi u u tekstilnoj industriji Jumco koja je pokrenuta prije 7 godina. Opština, kaže Runićeva, izdvaja značajna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju, ulaže se u turizam i uslužne djelatnosti, pomaže proizvođače drenjine, finansira prevoz učenika na području opštine koja pokriva 600 kvadratnih kilometara. Mnogi projekti finansiraju se i dalje uz pomoć Vlade RS. Prioritet je demografska politika i ulaganje u mlade sugrađane, pa tako Drvar stipendira i sve studente iz ove opštine bilo da studiraju u BiH, Srbiji ili Hrvatskoj.

Bliži se 30 godina od povratka prvih Srba u Drvar. Srbi povratnici čine 95% ukupnog stanovništva na području ove opštine. Cilj je da se u narednom periodu stvore uslovi kako bi što više mladih ljudi ostalo da živi na ovom području.