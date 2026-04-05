Žrtve Konjica još uvijek čekaju pravdu

Bojan Nosović
05.04.2026 19:34

Злочин у Коњицу
Za srpske žrtve stradale u Konjicu u proteklom ratu pravde neme. Ono čega ima su neprestalni detaljni izvještaji Policijske uprave Trebinje za počinjena krivična djela ratnog zločina.

"Obavještavamo Vas da su policijski službenici Policijske uprave Trebinje od 2005. godine, Tužilaštvu BiH podnijeli 116 Izvještaja za počinjena krivična djela ratnog zločina, protiv 242 lica, za koja postoji osnov sumnje da su počinjena na području opštine Konjic. Policijska uprava Trebinje je u martu 2022. Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju podnijela Izvještaj za počinjena krivična djela: „Genocid", navode iz PU Trebinje.

383 srpske žrtve su bile u Konjicu, dnevno bi stradale i desetine ljudi, ATV-u to priča predsjednik Udruženja Konjičana. Zoran Pologoš ističe da su se desili brojni zločini presuda je malo a kazne su mizerne.

"Za najteže monstruozno ubistvo porodice Golubović presuđena su dvojica po 12 godina i jedan osam godina. A znamo da je za teško ubistvo zaprijećena kazna od najmanje deset godina. Znači za ubistvo kompletne porodice dobili su 12 godina. Petra kojeg su dva puta strijeljali i treći put ga je strijeljao Sud BiH", rekao je Zoran Pologoš, predsjednik Udruženja Konjičana.

Osim Suda ni Tužilaštvo BiH ne mari za srpske žrtve iz Konjica, tvrdi Pologoš. Pita se šta se dešava sa policijskim izvještajima.

"Ili završavaju negdje u ladicama ili kao što je to slučaj sa Bradinom podignute su optužnice i stalo se na tome. Presua je vrlo malo za strahovite zločine nad Srbima u Konjicu", rekao je Zoran Pologoš, predsjednik Udruženja Konjičana.

Srbi su ubijani u logorima Musala i Čelebići. Srpska sela Blace, Bradina, Donje Selo ali i neka druga su u potpunosti izgorjela. U Konjicu je prije rata živjelo više od 7000 Srba danas ih tamo nema ni 200.

