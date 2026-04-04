Logo
Large banner

Vodostaj Sane u znatnom padu

Izvor:

SRNA

04.04.2026 16:44

Komentari:

0
Бијељина - ријека Сана Брезичани
Foto: SRNA

Vodostaj rijeke Sane u Prijedoru iznosi 310 centimetara, kota redovne odbrane od poplava je 420, dok se vanredne mjere proglašavaju na 460 centimetara, saopšteno je iz Operativno-komunikacionog centra Odsjeka za civilnu zaštitu grada Prijedora.

Podaci sa mjernih stanica uzvodno pokazuju da vodostaj rijeke Sane u većem dijelu toka stagnira ili blago opada.

Vodostaj Gomjenice trenutno je 329 centimetra i tokom dana je u blagom padu.

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se više dnevne temperature koje mogu dovesti do postepenog topljenja snijega.

илу-водостај-25112025

Gradovi i opštine

Sana u blagom rastu, Gomjenica stagnira

- Odsjek za civilnu zaštitu i Operativno-komunikacioni centar kontinuirano prate stanje vodostaja rijeke Sane, Gomjenice i njihovih pritoka, te će javnost blagovremeno obavijestiti ukoliko dođe do bilo kakvih većih promjena - navodi se u saopštenju.

Građanima je upućen poziv da prate zvanične informacije nadležnih službi.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner