Završava se sanacija usjeka u mjestu Žudojevići

U toku je završna faza sanacije usjeka u mjestu Žudojevići kod Bileće.

Danas su postavljene zaštitne mreže, a uskoro bi ovaj dio puta Trebinje-Bileća trebao dobiti i novi sloj asfalta. Podsjećamo, direktor Puteva Republike Srpske Miroslav Janković najavio je u ATV-oj emisiji "Bitno" da će se početi sa asfaltiranjem u usjeku Žudajevići, dužine oko 400 do 450 metara. 📌 ‘Očekujemo u nekih narednih 15-ak do 20 dana da će se početi sa asfaltiranjem u usjeku Žudajevići, dužine oko 400 do 450 metara.’



Za #bitno govorio je Miroslav Janković, direktor Puteva Republike Srpske.#atvbl #atvvijesti #bitno #bojannosovic #miroslavjankovic pic.twitter.com/t5b1ofv07T — ATV (@AtvBanjaluka) March 6, 2026

