Logo
Large banner

Završava se sanacija usjeka u mjestu Žudojevići

Autor:

ATV

11.03.2026

15:43

Komentari:

0
Санација Жудојевићи
Foto: Printscreen

U toku je završna faza sanacije usjeka u mjestu Žudojevići kod Bileće.

Danas su postavljene zaštitne mreže, a uskoro bi ovaj dio puta Trebinje-Bileća trebao dobiti i novi sloj asfalta.

Podsjećamo, direktor Puteva Republike Srpske Miroslav Janković najavio je u ATV-oj emisiji "Bitno" da će se početi sa asfaltiranjem u usjeku Žudajevići, dužine oko 400 do 450 metara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Putevi Republike Srpske

sanacija

Bileća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мед

Gradovi i opštine

Patvoreni med na tržištu ugrožava hercegovačke pčelare

22 h

0
Грађевина, Приједор

Gradovi i opštine

Više od 700.000 KM za nova radna mjesta i razvoj preduzeća

22 h

0
Чишћење

Gradovi i opštine

Veliko proljećno sređivanje grada Doboj

1 d

0
Крупа на Уни

Gradovi i opštine

Radnici u opštinskoj upravi krupa na Uni bez plate tri mjeseca

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Banjaluka: Putin i Tramp zajedno na Tunjicama

17

31

Naftni moćnici uradili nešto što nikada nije viđeno

17

28

Nove besplatne zdravstvene usluge za građane Srpske

17

19

Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana

17

12

Prase se odlučilo za šetnju i usporilo saobraćaj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner