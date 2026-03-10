Više od 700.000 KM za nova radna mjesta i razvoj preduzeća

Grad Prijedor je u 2025. godini iz budžeta izdvojio 719 hiljada maraka za 189 prijava kojima je omogućeno zapošljavanje mladih, visokoobrazovanih kadrova, samozapošljavanje i jačanje konkurentnosti lokalnih preduzeća. Cilj je sistemski razvoj privrede kroz direktnu podršku.

Nemanja Katić jedan je od 46 mladih preduzetnika koji su u protekloj godini ostvarili pravo na podsticaje za samozapošljavanje. Za pokretanje sopstvenog biznisa podrška grada bila je presudna u početnoj fazi poslovanja.

„Dobio sam za samozapošljavanje 5,5 hiljada maraka i najviše sam uložio u opremu što se toga tiče, jer moj rad je rad sa računara i najviše sam u to uložio taj novac“, ispričao je korisnik podrške samozapošljavanja Nemanja Katić.

Osim preduzetnika, grad je podržao i postojeća preduzeća koja su sredstva usmjerila na jačanje konkurentnosti. Ulaganje u novu opremu jedan je od ključnih načina opstanka na tržištu.

„Mi kao građevinska firma smo dobili sredstva koja smo iskoristili za nabavku opreme. Konkretno, u našem slučaju iskoristili smo ih za nabavku nove oplate za izradu međuspratnih konstrukcija. Nabavkom takve oplate, uz pomoć grada, povećali smo konkurentnost naše firme tako što smo ubrzali proizvodni proces i proces izgradnje, što našu firmu čini konkurentnom na današnjem tržištu“, izjavio je korisnik podrške za jačanje konkurentnosti Bojan Mamlić.

Podrška je realizovana kroz tri pravilnika koji obuhvataju jačanje konkurentnosti, subvencije za kamate na kredite te podsticaje u oblasti privrede.

„Za finansijsku podršku kroz ove podsticaje izdvojili smo 719 hiljada konvertibilnih maraka, gdje smo podržali zapošljavanje 11 visokoobrazovanih kadrova, 90 mladih, podržali smo 70 firmi za nabavku opreme, mašina i alata i podržali smo jednu firmu za subvenciju kamata na kredite“, rekao je načelnik Odjeljenja za privredu i preduzetništvo Rade Rosić.

Na osnovu pravilnika zaprimljeno je ukupno 245 prijava, od kojih je odobreno 189. Sa izdvojenih više od 700 hiljada maraka, grad Prijedor je pokazao da nastavlja sa jačanjem lokalne privrede, s obzirom na to da su izdvajanja za ove namjene u odnosu na 2024. godinu veća za čak 180 hiljada maraka.