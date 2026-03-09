Veliko proljećno sređivanje grada Doboj

Počelo je veliko proljećno uređenja grada Doboja u kojem će u narednih sedam dana učestvovati javne ustanove, preduzeća i škole.

Ovoj akciji, koja će prerasti u tradiciju, mogu da se priključe i građani kako bi se podigla svijest o značaju uređenja životne sredine.

Ljepši i uređeniji grad - cilj je akcije čišćenja u Doboju.

Učestvuje veliki broj javnih preduzeća, građani, ali među najvrijednijima su bili učenici osnovnih i srednjih škola. Za svaku prikupljenu vreću smeća od grada će dobiti 100 KM u svrhu džeparca za ekskurziju.

“Smatram da je ovakva akcija i bilo koji tip ovakve akcije stvarno koristan i nadam se da ćemo odraditi jedan lijep zadatak“, rekla je učenica Jelena Blagojević.

"Stvarno nam je drago, svi smo se pokušali odazvati na ovu akciju, ide pet odjeljenja iz naše škole", dodala je učenica Nikolina Jovanović.

Akcija obuhvata kompletno uređenje grada, uključujući odvoz krupnog otpada, pranja ulica, te sadnju i uređenje zelenih površina.

Biće uklonjeno i oko 20 divljih deponija.

"Po gradu je napravljena podjela po reonima, odnosno po upisnom području svake škole, odnosno onog gdje ona datira,, ti đaci imaju taj reon za prikupljanje smeća. Oni kad te vreće prikupe kontaktiraju komunalnu i oni ih pokupe i nose na deponiju", ističe iz Odjeljenja za stambeno komunalne poslove grada Doboj Ljubiša Kojić.

Do nedjelje građanima će biti omogućeno besplatno odlaganje otpada iz domaćinstava.

"Ko hoće iz svojih domaćinstava, kuća da odloži bilo kakav kabasti otpad koji nije previđen da se odlaže pored kontejnera, može se dovesti svojim prevozom", istakao je vršilac dužnosti direktora Regionalne deponije Damir Lukić.

Najvažnije je probuditi svijest kod građana da otpad ne bacaju na mjesta koja za to nisu predviđena.

"Sve i jedan dio grada će biti, da kažem, obiđen, pregledan, pokupljeno smeće i sve postale aktivnosti pored toga, ne samo smeće i apelujem, pozivam i građane da se i oni uključe", rekao je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

Organizatori očekuju da će zajedničkim radom službi, učenika i građana Doboj nakon ove akcije biti još uredniji.