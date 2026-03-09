Alimentacija više ne smije kasniti: Utvrđen zakon o privremenom izdržavanju djece

Uspostavljanje finansijske podrške djeci čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju - cilj je prijedloga Zakona o privremenom izdržavanju djece koji je utvrđen na sjednici Vlade Republike Srpske.

Sredstva za djecu čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju povlačiće se iz Fonda dječije zaštite. Tako će Republika Srpska preuzeti ovu obavezu, ali će tražiti vraćanje u fond sva sredstva od roditelja koji su se ponašali neodgovorno prema svojoj djeci.

Alimentacija nije luksuz, to je zakonska obaveza roditelja. Neizvršavanje obaveza prema djetetu, stavlja ozbiljan teret na leđa roditelja koji se brine o djetetu i da obezbijedi sve ono što mu je potrebno. Prema statistici Udruženja samohranih roditelja „Ponos“, manje od 7 odsto roditelja redovno plaća alimentaciju, 20 odsto plaća neredovno, dok ostatak ne plaća uopšte, a među roditeljima koji ne izvršavaju svoje obaveze, ima 4 odsto majki.

"Ako kaže čovjek da nema novca, podrazumijeva se da ne plaća alimentaciju. Dok sa druge strane imate roditelja koji sa sobom ima jedno, dvoje, troje ili čak više djece, i taj isti roditelj se brine o djeci, plaća kiriju, ako nema nešto svoje, radi više poslova, dok se drugi roditelj, koji nema svezane ruke, nekako izvuče iz svega toga", rekla je predsjednik Udruženja samohranih roditelja „Ponos“ Dijana Miljatović.

Značajan broj roditelja obraća se Centru za socijalni rad sa problemom neredovnog ili potpunog neplaćanja alimentacije. Uglavnom se obraćaju majke.

"Ono što mi kao organ starateljstva dajemo roditeljima koji nam se obraćaju sa tim problemom jeste savjetodavna podrška i informisanje koje su to mogućnosti koje se mogu iskoristiti kada je u pitanju zaštita prava i interesa maloljetne djece. U ovom slučaju adresa je Osnovni sud Banja Luka za pokretanje odgovarajućih postupaka i izvršnih postupaka kada je u pitanju naplata takvih potraživanja", kazala je socijalni radnik u Centru za socijalni rad Banjaluka Tanja Đakušić.

Gradovi i opštine Radnici u opštinskoj upravi krupa na Uni bez plate tri mjeseca

Nažalost, većina žena se ne obraća za pomoć. U slučaju da je razlog razvoda roditelja nasilje u porodici, žena radije bira da podnese teret samostalne brige o djeci, nego batine. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih samohrani roditelji od 2009. godine ukazuju na uspostavljanje Alimentacionog fonda.

"Imate slučajeva gdje je bilo nasilja u porodici, gdje je bilo prijetnji. Nama je dolazilo dosta žena koje su odabrale da imaju svoj mir jer ne smiju ništa da traže od bivšeg partnera. Zbog toga smo mi tražili da bude alimentacioni fond, tj. Da bude nešto između dva roditelja koji se više ne slažu", rekla je predsjednik Udruženja samohranih roditelja „Ponos“ Dijana Miljatović.

Ovaj problem prepoznala je i Vlada Republike Srpske koja je utvrdila Prijedlog Zakona o privremenom izdržavanju djece. Alimentacioni fond će obuhvatiti svu djecu uzrasta do 18 godina ili do trenutka kada roditelji krenu sa uplatama. Neće se primjenjivati retroaktivno, već samo od trenutka podnošenja zahtjeva. Cilj ovog Zakona biće ostvaren priznavanjem i isplatom prava na privremeno izdržavanje djece od strane Javnog fonda za dječiju zaštitu.

"Mi smo pripremili navedeni zakon i on podrazumijeva, prije svega, da u slučaju roditelja koji neodgovorno izvršava ili ne izvršava svoju obavezu po odlukama suda o plaćanju alimentacije za maloljetnu djecu, Republika Srpska preuzme obavezu da određeni iznos alimentacije uplaćuje u cilju zbrinjavanja djeteta. Prije svega, zbog zaštite tog djeteta, a onda da se sama Republika Srpska pozabavi neodgovornim uplatiocem alimentacije i da mehanizmima koje ima ostvari povrat", istakao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Dijete mora biti najvažnije. Napuštanje partnera, ne amnestira roditelja od obaveze prema djetetu. Neplaćanje alimentacije je krivično djelo, a u slučaju neodgovornih roditelja koji izbjegavaju svoje obaveze biće uključeno i Pravobranilaštvo Republike Srpske.