Vozio 185 km/h, ograničenje drastično manje: Slijedi mu žestoka kazna

Već danima u medijima se objavljuju informacije o broju prekoračenja brzine koja su stacionirani radari u Republici Srpskoj zabilježili u 2025. godini.

Ono što je mnogima promaklo jesu neka od najvećih prekoračenja brzine koja, možemo slobodno reći, "graniče sa ludilom".

Prekoračio brzinu za 105 kilometara na sat

Tako je, na primjer, jedan nesavjestan vozač prekoračio brzinu za čak 105 kilometara na sat.

Zdravlje Opaka bolest krije se iza tegoba sa varenjem: Rane simptome često zanemarujemo

Njega je u mjestu Kamičani kod Prijedora uhvatio kako vozi 185 kilometara na čas. Bitno je napomenuti da je na ovoj lokaciji ograničenje svega 80 kilometara na sat.

To je ujedno bilo i najveća zabilježena brzina stacioniranim radarima u prošloj godini.

I na području Banjaluke bilo je divljanja na putevima. U Krfskoj ulici, gdje je ograničenje 40, registrovan je prekršaj pri brzini od 108 kilometara na čas.

Skoro 300 hiljada prekoračenja

U Republici Srpskoj instalirano je 107 stacionarnih radara koji su u protekloj godini evidentirali 299.172 prekršaja, saopštio je MUP Srpske.

Fudbal Banjalučanin pobjedom započeo novu avanturu u Poljskoj: Vuković na debiju za Viđev srušio Leh

Stacionarni radar koji je zabilježio najveći broj prekršaja nalazi se u Bijeljini, na magistralnom putu u mjestu Dragaljevac, a evidentirao je 22.701 prekršaj.

Iz MUP-a navode da je najveći broj prekršaja od 13.055 na području Banjaluke evidentirao radar u mjestu Karanovac.

"Ukupan broj prekršaja evidentiran putem stacionarnih radara u 2025. godini u Banjaluci je 34.893", rekli su u MUP-u.

Ističu da je u prošloj godini ukupno izdato 126.720 prekršajnih naloga.

Kakve su kazne

Pojašnjavaju da su u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH za prekoračenje brzine propisane novčane kazne i zaštitne mjere.

Ekonomija Na nekim pumpama u BiH gorivo jeftinije 40 feninga nego na drugim

Prekoračenje od 10 do 20 kilometara na čas predviđa novčanu kaznu u iznosu od 50 KM, dok je za prekoračenje od 20 do 30 kilometara na čas predviđena novčana kazna u iznosu od 100 KM do 300 KM, dva kaznena boda i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca.

Prekoračenje brzine više od 30 kilometara na čas donosi novčanu kaznu od 400 do 1.000 KM, dva kaznena boda i zaštitnu mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od dva do šest mjeseci.

Savjeti Zašto bi svako domaćinstvo trebalo da ima orhideju?

Lokacije stacionarnih radara su objavljene na internet stranici Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radari su postavljeni na lokacijama koje su od strane policijskih uprava i lokalnih zajednica prepoznati kao kritični pravci, odnosno pravci na kojima je evidentirano najviše saobraćajnih nezgoda i najaviše udesa sa teškim posljedicama, te su u tom smislu pokazali svoju opravdanost, zaključili su u MUP-u.