ŽRS: Uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje, očekujemo dodatni priliv

Autor:

ATV

09.03.2026

13:35

ЖРС: Уплаћени доприноси за здравствено осигурање, очекујемо додатни прилив

Zaposlenima u Željeznicama Republike Srpske uplaćeni su doprinosi za zdravstveno osiguranje, rekao je v.d. generalnog direktora Dragan Zelenković.

Zelenković je naveo da se do kraja dana očekuje određeni priliv kako bi bio uplaćen i ostatak doprinosa, saopšteno je iz ovog preduzeća.

- Preduzeće Željeznice Republike Srpske čini maksimalne napore kako bi u što kraćem roku bilo riješeno pitanje kašnjenja doprinosa, odnosno da u narednom periodu ne bi bilo dovedeno u sličnu situaciju - rekao je Zelenković.

Očekuje da će sindikalni aktivisti imati razumijevanja i da neće doći do obustava rada koja bi prouzrokovale dodatne troškove i probleme.

Istakao je da je najavljivanim obustavama i prestankom rada zaposlenih u Željeznicama Republike Srpske nemoguće obezbijediti finansijska sredstva za isplatu plata, funkcionisanje i opstanak preduzeća.

- Svaki sat ili dan obustave donosi samo nove troškove - ukazao je Zelenković.

Željeznice Republike Srpske

