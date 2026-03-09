Zapalio se kamion na autoputu Banjaluka-Gradiška

09.03.2026
11:38
Komentari:0
Zapalio se kamion na auto-putu iz smjera Banjaluke prema Gradišci u mjestu Nova Topola.
Saobraćaj nije još obustavljen, a policija nije stigla na lice mjesta, niti su vatrogasne ekipe u toku.
Slike nam šalju putnici, a više informacija imaćemo nakon što spasilačke ekipe i službe dođu na lice mjesta.
Fudbal
3 h1
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Hronika
3 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Društvo
18 h0
Najnovije
Najčitanije
15
03
14
59
14
56
14
41
14
26
Trenutno na programu