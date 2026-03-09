Zapalio se kamion na autoputu Banjaluka-Gradiška

Zapalio se kamion na auto-putu iz smjera Banjaluke prema Gradišci u mjestu Nova Topola.

Saobraćaj nije još obustavljen, a policija nije stigla na lice mjesta, niti su vatrogasne ekipe u toku.

Slike nam šalju putnici, a više informacija imaćemo nakon što spasilačke ekipe i službe dođu na lice mjesta.

(Aloonline)