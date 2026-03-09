Tramp otkrio kada bi rat mogao završiti

Autor:ATV
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su ratni ciljevi protiv teheranskog režima "skoro u potpunosti ispunjeni" i da bi rat uskoro mogao biti završen.
"Mislim da su ratni ciljevi skoro u potpunosti ispunjeni, manje-više. Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju ratno vazduhoplovstvo", rekao je Tramp za Si-Bi-Es njuz.
On je napomenuo da se operacija odvija ispred prvobitnog plana po kome je trebalo da traje od četiri do pet sedmica.
Tramp je dodao da nema poruku za novog iranskog vrhovnog vođu Modžtabu Hamneija.
