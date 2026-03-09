Beba umrla čekajući Hitnu pomoć: Druga tragedija u manje od mjesec dana

Prijevremeno rođena beba preminula je u Jašiju u Rumuniji dok se čekalo da stigne sanitet Hitne pomoći koji se zaglavio u blatu! Ovo je druga tragedija u ovom okrugu za manje od mjesec dana i sve to zbog iste ulice.

Prema navodima, kola hitne pomoći su se zaglavila u blatu na okružnom putu koji, poslije kiše, izgleda kao napuštena uličica. Rođaci mlade majke kažu da je novorođenče disalo, ali je dijete izdahnulo prije nego što su stigli ljekari.

Ističu da se identičan scenario odigrao krajem prošlog mjeseca, kada su se druga kola hitne pomoći koja je trebalo da dođu na intervenciju zaglavila u blatu na istom putu. Kada su stigla, pacijentkinja je bila već bila preminula.

Ana Marija (19), majka preminule bebe, dobila je jake kontrakcije oko 1 sat ujutru. Njena majka je odmah pozvala hitnu pomoć. Obično bi spasioci trebalo da stignu u roku od 30 minuta. Međutim, dva kilometra prije kuće trudnice, kola hitne pomoći su se zaglavila u blatu. Dvije druge ekipe su poslate u pomoć alternativnim putevima.

"Rodila je bebu, beba je bila živa. Dok je spasilačka ekipa stigla ovdje, u Madašin, sa inkubatorom, dijete je već bilo preminulo. Beba je živjela oko četvrt sata. Da je put ovdje bio dobar, kola hitne pomoći bi stigla na vrijeme. Zbog puta, nisu mogli uopšte da spasu bebu", rekla je baka preminule bebe.

Ljekari su stigli na lice mjesta skoro sat i po nakon što je data uzbuna.

"Pronašli su bebu u kardio-respiratornom zastoju. Manevri reanimacije su trajali 40 minuta, prema protokolu. Nažalost, beba je proglašena mrtvom. Ništa više nije moglo da se učini. Prijevremeno rođene bebe zahtijevaju posebne uslove. Svaka sekunda je važna i zato ekipe pokušavaju da stignu tamo što je brže moguće", rekao je Nikolaj Pralea, portparol hitne pomoći.

"Gospođo, ponesite bebu i krenite dole"

Prema svjedočenju bake, kao da sama trauma prevremenog porođaja i teškog stanja nije bila dovoljna, nego je ona morala da nosi dijete ljekarima na ruke.

"Kada je auto došao, zaglavio se na pola puta. Išla sam sa djetetom u naručju jer su rekli: 'Gospođo, siđite dole sa mrtvim djetetom, jer više ne mogu gore!'“, rekla je bebina baka.

Mediji navode da je tako žena (53) stradala krajem februara, jer vozilo nije moglo da se probije zbog blata.

Kako pišu mediji, u pitanju je zemljani put, iako je označen kao okružni put. Dug je otprilike šest kilometara. Tokom otapanja snijega, gotovo je nemoguće voziti po njemu.

"Evo građanina kome je potrebna dijaliza i rekao je da ne zna kako da ga nosi, sa kolicima. Sa kolicima da ga nosi do kola hitne pomoći?!", rekao je lokalni stanovnik, prenosi Telegraf.rs.

Gradonačelnik Madarjaca je očajan.

"Imati ovakvu situaciju kada ljudi ginu zbog puta, nešto je što ne možete zamisliti 2026. godine. Podnijeli smo bezbroj prijava. Sedam, osam prijava, 10 godišnje. Odgovor koji je stigao iz prefekture je potvrda da je prijava primljena i na tome se završi", rekao je Dan Gebuca.

Put je pod brigom onih u Okružnom vijeću. Vlasti se žale na nedostatak sredstava i obećavaju da će sljedeće nedjelje početi sa asfaltiranjem puta.

"Pred tehničkom dokumentacijom smo, podnijećemo sve korake, nažalost još uvijek nemamo izvore finansiranja za modernizaciju. Asfalt je milion evra po kilometru. Potrebno mi je pet miliona evra za taj put", rekao je Čiprijan Čukan, direktor DJADP Jaši.

U Rumuniji je četvrtina javnih puteva prekrivena kamenom ili zemljom.