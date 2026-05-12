U sudaru na auto-putu u Bugarskoj poginula jedna osoba: Istraga otkrila šokantne detalje

12.05.2026 12:47

Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu Hemus, blizu ulaza u Sofiju, kada su se sudarili autobus i kamion sa prikolicom.

U ovoj nesreći jedna osoba je poginula, a čak 16 ljudi je povrijeđeno, potvrdile su bugarske vlasti.

Užas u Srbiji: Muškarac se polio benzinom u automobilu i zapalio?

Hitne službe su izvijestile da je šestoro povrijeđenih osoba i dalje hospitalizovano, a među njima je i žena čije je stanje opisano kao kritično.

Portal "Novinite" prenio je ove informacije, ističući ozbiljnost situacije i borbu za živote.

Među povrijeđenima i dijete

Bolnice u Sofiji primile su povrijeđene različite starosti, uključujući dijete i više odraslih osoba.

Medicinski podaci pokazuju da je najteže povrijeđena 69-godišnja žena, čije je stanje životno ugrožavajuće.

Dok je dio pacijenata nakon pregleda pušten na kućno liječenje, drugi su zadržani zbog preloma i ozbiljnih povreda glave, što svjedoči o sili udara.

Šokantni detalji: Vozači sa desetinama saobraćajnih prekršaja

Istraga je otkrila zabrinjavajuće detalje o vozačima uključenim u nesreću.

Oba vozača, i autobusa i kamiona, imaju značajan broj ranijih saobraćajnih prekršaja.

Vozač autobusa, 59-godišnjak, ima čak 45 prekršaja i već mu je ranije oduzimana vozačka dozvola zbog incidenta pod uticajem alkohol

Vozač kamiona, star 44 godine, takođe ima dugu istoriju sa 29 prekršaja, što pokreće pitanja o bezbjednosti u saobraćaju.

Policijski testovi na alkohol bili su negativni za oba vozača.

Međutim, test na drogu kod vozača kamiona pokazao je prisustvo amfetamina.

On tvrdi da je koristio lijekove, a čekaju se rezultati detaljne laboratorijske analize kako bi se potvrdile njegove tvrdnje i rasvijetlile sve okolnosti incidenta.

Nedostatak video-nadzora otežava istragu

Oba vozača su privedena i pod policijskim nadzorom dok traje pretkrivični postupak za utvrđivanje svih okolnosti nesreće.

Vlasti su izrazile zabrinutost jer na dionici auto-puta gdje se dogodio sudar nema video-nadzora, što bi moglo dodatno otežati istragu i prikupljanje dokaza, ostavljajući mnoga pitanja otvorenim.

