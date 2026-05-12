Ruska specijalna vojna operacija može se zaustaviti u svakom trenutku ako Kijev preuzme odgovornost i donese neophodnu odluku, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kijevu je dobro poznato koje odluke treba da donese", naveo je Peskov.

On je dodao da je humanitarno primirje u zoni specijalne vojne operacije završeno i da se specijalna operacija nastavlja.

Rusko Ministarstvo odbrane je objavilo prošle sedmice da je primirje na snazi od petka, 8. maja, do nedjelje, 10. maja.

Pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov izjavio je na početku primirja da je Rusija pristala na inicijativu predsjednika SAD Donalda Trampa za produžetak obustave vatre sa Ukrajinom od subote, 9. maja do juče i razmjenu ratnih zarobljenika sa Kijevom u tom periodu.