Ovo je nulti pacijent sa broda smrti: Dobio temperaturu, preminuo 5 dana kasnije

12.05.2026 11:42

Identifikovan je nulti pacijent u epidemiji hantavirusa na krstarenju. To je ornitolog Leo Šilperord, a strast prema pticama vjerovatno ga je koštala života.

Ovaj sedamdesetogodišnjak i njegova supruga Mirjam (69) bili su na petomjesečnom putovanju po Južnoj Americi. Prvo su stigli u Argentinu 27. novembra, a potom su putovali kroz Čile i Urugvaj, da bi se krajem marta vratili u Argentinu, gdje su krenuli u sudbonosnu avanturu posmatranja ptica.

Bračni par iz Haulervajka, malog sela od 3.000 stanovnika u Holandiji, identifikovan je u čituljama objavljenim u njihovom lokalnom mjesečniku.

Oni su 1984. godine bili koautori studije o kratkokljunim guskama u holandskom ornitološkom časopisu Het Vogeljaar, a proputovali su cijeli svijet, uključujući i "nezaboravnu" dvanaestodnevnu privatnu turu na Šri Lanki 2013. godine, gdje su s oduševljenjem pisali o susretu sa retkom vrstom sove (Otus thilohoffmanni).

Kada su se Šilperordovi vratili u Argentinu 27. marta, posetili su deponiju udaljenu oko šest kilometara od grada Ušuaja. To mjesto, zatrpano smećem, lokalno stanovništvo izbjegava u širokom luku, ali ono predstavlja pravu tačku hodočašća za posmatrače ptica iz cijelog svijeta koji traže rijetko biće, bjelogrlog karkara, poznatog i kao Darvinov karkara, jer je Čarls Darvin bio prvi koji ga je dokumentovao.

Upravo na deponiji u Ušuaji argentinske vlasti sumnjaju da je holandski par udahnuo čestice izmeta dugorepih pirinčanih pacova, koji prenose opasni Andski soj hantavirusa, jedini oblik za koji se zna da se prenosi sa čovjeka na čovjeka.

- Uobičajeno je da posmatrači ptica posjećuju deponije jer tamo ima mnogo ptica - izjavio je za Ansa Latina Gaston Breti, fotograf i lokalni vodič.

- To je planina otpada koja danas daleko prevazilazi granice koje su vlasti prvobitno postavile - dodao je.

Četiri dana kasnije, 1. aprila, par se ukrcao na brod MV Hondius u Ušuaji, zajedno sa još 112 putnika, od kojih su mnogi takođe bili posmatrači ptica ili naučnici.

Drama na brodu počela je 6. aprila, kada je Leo osjetio prve ozbiljne tegobe, temperaturu, jake bolove i probavne probleme. Nažalost, bolest je napredovala nevjerovatnom brzinom i on je preminuo svega pet dana kasnije, dok je brod još uvijek bio na otvorenom moru.

Njegova supruga Mirjam ostala je zarobljena u ovoj košmarnoj situaciji još skoro dvije nedjelje, sve do 24. aprila, kada je konačno uspjela da napusti brod na ostrvu Sveta Jelena, noseći sa sobom muževljevo tijelo u nadi da će uspjeti da se vrati kući.

Strašno je to što je, dok je organizovala prenos tijela, virus već uveliko radio i u njenom tijelu.

Mirjam je odletjela za Johanesburg u Južnoj Africi kako bi presjela na let za Holandiju, ali nikada nije stigla kući. Posada aviona je procijenila da je previše bolesna za let i izvela je iz letjelice. Srušila se na aerodromu i preminula sljedećeg dana.

- Kao ptice u letu . stajalo je u jednoj od čitulja objavljenih na holandskom jeziku u aprilskom broju časopisa iz Haulervajka.

