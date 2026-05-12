34 godine od formiranja VRS; Život za slobodu srpskog naroda dalo više od 23.000 boraca

12.05.2026 11:22

U kasarni "Kozara" u Banjaluci služen je parastos za poginule borce i civile u Odbrambeno-otadžbinskom ratu povodom obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske (VRS) i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.

Parastosu su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović, prenosi Srna.

Prisutni su i načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general Gojko Knežević, komandant Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka brigadir Goran Maksimović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Prisutni su i penzionisani generali i oficiri VRS, predstavnici udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, ličnosti iz javnog, političkog i društvenog života Srpske i BiH.

Nakon parastosa, koji su služili sveštenici Eparhije banjalučke, biće položeni vijenci i cvijeće u Spomen-sobi VRS.

Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju Odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca.

VRS je poslije 14 godina postojanja ušla u sastav Oružanih snaga BiH gd‌je njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje Treći pješadijski Republika Srpska puk.

