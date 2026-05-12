MUP Srpske izdao saopštenje za građane

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas u vremenu od 11 do 15 časova na području naselja Bukovica, grad Laktaši, realizovati taktička vježba.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu organizuje Centar za obuku za polaznike obuke Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a.

