Logo
Large banner

Stiže nagla promjena vremena: Danas toplo, krajem dana olujni udari vjetra

Autor:

ATV
12.05.2026 07:30

Komentari:

0
Стиже нагла промјена времена: Данас топло, крајем дана олујни удари вјетра
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH danas nas očekuje toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, ali i povremenu kišu te pljuskove sa grmljavinom koji će se tokom dana premještati od zapada ka sjeveru i istoku.

Jutro je u Republici Srpskoj umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, dok vrlo slaba kiša pada samo ponegdje na jugozapadu. Vjetar je u jutarnjim časovima slab i promjenljivog smjera, ali meteorolozi najavljuju njegovo značajno jačanje tokom dana.

Mjerenja u osam časova: Najtoplije na jugu i sjeveru

Prema podacima izmjerenim u osam časova, najniža temperatura vazduha od deset stepeni zabilježena je na Čemernu. U Gacku, Kalinoviku, Kneževu i Rudom izmjereno je dvanaest stepeni, dok je u Foči, Šipovu i na Sokocu temperatura iznosila trinaest stepeni. Na Višegradu, Driniću, Mrakovici i u Mrkonjić Gradu izmjereno je četrnaest stepeni vazduha.

U Zvorniku, Novom Gradu, Ribniku i Srebrenici temperatura je iznosila petnaest stepeni, dok je u Prijedoru, Banjaluci i Doboju zabilježeno šesnaest stepeni. Najtoplije jutro osvanulo je u Bijeljini, Bileći, Srpcu i Trebinju, gdje je izmjereno sedamnaest stepeni.

Bilans padavina i upozorenje na vjetar

Kada je riječ o količini padavina u prethodna dvadeset i četiri časa, najviše kiše palo je u Novom Gradu, gdje je izmjereno pet zarez jedan litar po kvadratnom metru. U Mrkonjić Gradu pala su dva zarez jedan litar po kvadratnom metru, dok je u Rudom zabilježeno jedan zarez osam litara po kvadratnom metru. U Banjaluci je palo jedan zarez dva litra po kvadratnom metru, u Kneževu jedan zarez jedan litar, dok je u Doboju i Kalinoviku zabilježen tačno jedan litar po kvadratnom metru.

Sinoptička situacija se mijenja pod uticajem izraženog ciklona koji se približava iz oblasti Alpa. Vjetar će tokom dana biti umjeren do jak jugozapadni, a posebno upozorenje izdaje se za kraj dana kada se u Krajini očekuju olujni udari vjetra. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od dvadeset i jednog stepena na jugu do dvadeset i osam stepeni na sjeveru, dok će u višim predjelima iznositi petnaest stepeni.

Prognoza za Banjaluku

U Banjaluci će danas biti toplo i vjetrovito uz promjenljivu oblačnost i sunčane periode. Tokom dana je nakratko moguća slaba kiša. Vjetar će poslije podne pojačati na umjeren do jak jugozapadni, a maksimalna temperatura vazduha u gradu na Vrbasu iznosiće oko dvadeset i šest stepeni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme danas

Vremenska prognoza

Vrijeme

vjetar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жртва коју су поднијели борци трајно је уграђена у темеље Републике Српске

Republika Srpska

Žrtva koju su podnijeli borci trajno je ugrađena u temelje Republike Srpske

6 h

0
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Sastanak delegacija parlamenta Srpske i Sankt Peterburga

6 h

0
Сједница Савјета безбједности УН

BiH

Danas debata Savjeta bezbjednosti o BiH

6 h

0
Полиција Србија

Hronika

Brutalno nasilje u Novom Sadu: Muškarac pretučen metalnom šipkom

6 h

0

Više iz rubrike

Дан Војске Републике Српске

Društvo

Dan Vojske Republike Srpske

6 h

5
Данас је Свети Василије Острошки: Вјерује се да се на овај дан дешавају чуда

Društvo

Danas je Sveti Vasilije Ostroški: Vjeruje se da se na ovaj dan dešavaju čuda

6 h

0
Комшији узорали 15 хектара за дан: Дошли с 20 трактора, ни за гориво нису хтјели узети

Društvo

Komšiji uzorali 15 hektara za dan: Došli s 20 traktora, ni za gorivo nisu htjeli uzeti

15 h

0
Дани Санкт Петербурга у Републици Српској

Društvo

Dani Sankt Peterburga u Republici Srpskoj

17 h

0

  • Najnovije

13

57

Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vjetar nosio sve pred sobom, saobraćaj obustavljen

13

55

Pucali iz pištolja u porti hrama

13

53

Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

13

51

AMS Srpske uputio apel vozačima

13

39

Karan: Da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner