Stiže nagla promjena vremena: Danas toplo, krajem dana olujni udari vjetra

U Republici Srpskoj i FBiH danas nas očekuje toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, ali i povremenu kišu te pljuskove sa grmljavinom koji će se tokom dana premještati od zapada ka sjeveru i istoku.

Jutro je u Republici Srpskoj umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, dok vrlo slaba kiša pada samo ponegdje na jugozapadu. Vjetar je u jutarnjim časovima slab i promjenljivog smjera, ali meteorolozi najavljuju njegovo značajno jačanje tokom dana.

Mjerenja u osam časova: Najtoplije na jugu i sjeveru

Prema podacima izmjerenim u osam časova, najniža temperatura vazduha od deset stepeni zabilježena je na Čemernu. U Gacku, Kalinoviku, Kneževu i Rudom izmjereno je dvanaest stepeni, dok je u Foči, Šipovu i na Sokocu temperatura iznosila trinaest stepeni. Na Višegradu, Driniću, Mrakovici i u Mrkonjić Gradu izmjereno je četrnaest stepeni vazduha.

U Zvorniku, Novom Gradu, Ribniku i Srebrenici temperatura je iznosila petnaest stepeni, dok je u Prijedoru, Banjaluci i Doboju zabilježeno šesnaest stepeni. Najtoplije jutro osvanulo je u Bijeljini, Bileći, Srpcu i Trebinju, gdje je izmjereno sedamnaest stepeni.

Bilans padavina i upozorenje na vjetar

Kada je riječ o količini padavina u prethodna dvadeset i četiri časa, najviše kiše palo je u Novom Gradu, gdje je izmjereno pet zarez jedan litar po kvadratnom metru. U Mrkonjić Gradu pala su dva zarez jedan litar po kvadratnom metru, dok je u Rudom zabilježeno jedan zarez osam litara po kvadratnom metru. U Banjaluci je palo jedan zarez dva litra po kvadratnom metru, u Kneževu jedan zarez jedan litar, dok je u Doboju i Kalinoviku zabilježen tačno jedan litar po kvadratnom metru.

Sinoptička situacija se mijenja pod uticajem izraženog ciklona koji se približava iz oblasti Alpa. Vjetar će tokom dana biti umjeren do jak jugozapadni, a posebno upozorenje izdaje se za kraj dana kada se u Krajini očekuju olujni udari vjetra. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od dvadeset i jednog stepena na jugu do dvadeset i osam stepeni na sjeveru, dok će u višim predjelima iznositi petnaest stepeni.

Prognoza za Banjaluku

U Banjaluci će danas biti toplo i vjetrovito uz promjenljivu oblačnost i sunčane periode. Tokom dana je nakratko moguća slaba kiša. Vjetar će poslije podne pojačati na umjeren do jak jugozapadni, a maksimalna temperatura vazduha u gradu na Vrbasu iznosiće oko dvadeset i šest stepeni.