Logo
Large banner

Danas je Sveti Vasilije Ostroški: Vjeruje se da se na ovaj dan dešavaju čuda

Autor:

ATV
12.05.2026 07:01

Komentari:

0
Данас је Свети Василије Острошки: Вјерује се да се на овај дан дешавају чуда

Vasilije Jovanović - Sveti Vasilije Ostroški, rođen je u selu Mrkonjići, Popovo Polje u Hercegovini 1610. godine.

U strahu od danka u krvi roditelji ga u dvanestoj godini šalju u manastir Zavalu. U manastiru Zavala Vasilije se učio crkvenoj pismenosti i bogosluženju. Nakon nekoliko godina prelazi u trebinjski manastir Tvrdoš gdje pohađa manastirsku školu i tu prima monaški postrig i sveštenički čin, postavši paroh popovopoljski.

Гол Матис Тела

Fudbal

Kiks Totenhema vrijedan ispadanja iz lige

Prema predanju u Crnu Goru je došao kao jeromonah i nakon kratkog boravka vratio se u Hercegovinu, a potom otputovao u Rusiju. Iz Rusije je doneo bogate darove u knjigama, crkvenim potrepštinama i novac koji je dijelio sirotinji. Pred turskim nasiljem ponovo je napustio Hercegovinu i godinu dana proveo u Hilandaru.

Došao je u Onogošt (Nikšić) 1651. ali je i taj grad morao da napusti i potraži utočište u ostroškoj pećini-isposnici, u kojoj je ostao do kraja života.

Sveti Vasilije Ostroški umro je 12. maja 1671. godine u manastiru Ostrog. Njegove mošti i njegov grob čuvaju se u manastiru u Ostrogu do današnjeg dana. U njihovu moć iscjeljenja i utjehe vjeruju podjednako i hrišćani i muslimani. U Ostrogu se svake godine na Trojičine dane održava veliki Narodni sabor. Manastir Svetog Vasilija Ostroškog mu je posvećen.

Харис Џиновић

Scena

Haris Džinović vidno neraspoložen na nastupu: Fanovi smatraju da je razlog Melinina udaja

Ćivot Svetog Vasilija Ostroškog u Gornjem manastiru, mjesto je hodočašća vjernika iz mnogih domaćih i inostranih krajeva.

Narodna vjerovanja

Nekoliko narodnih vjerovanja vezano je za ovog svetitelja, a možda i najzastupljenije jeste da Sveti Vasilije Ostroški svake noći ustaje iz kovčega i šeta po stijenama. U prilog tome ide i činjenica da su tokom godina i vijekova mnogi sveštenici svjedočili kako ujutru vunene čarape na nogama Svetitelja budu pocijepane, iako su uveče obučene čitave.

Zbog toga, svako ko dolazi na poklonjenje u Ostrog obavezno nosi jedan par vunenih, bijelih čarapa.

Vjernici koji polaze na put u manastir sa sobom obavezno treba da ponesu ulje, tamjan i pamuk, ali i vunene čarape i sve to potom ostave kod sveca "da prenoći", jer stvari koje provedu noć u prostoriji sa moštima sveca, vjeruje se, dobijaju magične moći izlječenja. Takođe, vjeruje se da ako tog dana odete u manastir Ostrog "bolest i druge muke vas i vaših bližnjih nestaće kao rukom odnesene".

Милорад Додик

BiH

BBC: Izgleda da će Dodik biti dugoročni pobjednik

Sveti Vasilije Ostroški se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, sve u zavisnosti da li "pada" u srijedu ili petak kada se slavi posno, a ostalim danima se slavi mrsno.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pravoslavlje

Sveti Vasilije Ostroški

Manastir Ostrog

SPC

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Из Ирана одговорили Трампу: "Спремни смо на све, биће изненађени"

Svijet

Iz Irana odgovorili Trampu: "Spremni smo na sve, biće iznenađeni"

15 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у бањалуци.

Republika Srpska

Dodik o izjavi Kaje Kalas: Ne zna da li je pošla ili je došla

15 h

3
Борба за фотеље разбила привидно опозиционо јединство

Republika Srpska

Borba za fotelje razbila prividno opoziciono jedinstvo

15 h

0
Комшији узорали 15 хектара за дан: Дошли с 20 трактора, ни за гориво нису хтјели узети

Društvo

Komšiji uzorali 15 hektara za dan: Došli s 20 traktora, ni za gorivo nisu htjeli uzeti

15 h

0

Više iz rubrike

Комшији узорали 15 хектара за дан: Дошли с 20 трактора, ни за гориво нису хтјели узети

Društvo

Komšiji uzorali 15 hektara za dan: Došli s 20 traktora, ni za gorivo nisu htjeli uzeti

15 h

0
Дани Санкт Петербурга у Републици Српској

Društvo

Dani Sankt Peterburga u Republici Srpskoj

17 h

0
Влада Републике Српске

Društvo

Podrška poljoprivrednicima: Ministarstvo isplatilo sredstva za 346 korisnika

20 h

0
Јак лед прекрио улице и дворишта у Градачцу

Društvo

Jak led prekrio ulice i dvorišta u Gradačcu

21 h

0

  • Najnovije

13

55

Pucali iz pištolja u porti hrama

13

53

Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

13

51

AMS Srpske uputio apel vozačima

13

39

Karan: Da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Srpske

13

38

Bježao od policije na električnom trotinetu, pa bacio kilogram droge

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner