Danas je Sveti Vasilije Ostroški: Vjeruje se da se na ovaj dan dešavaju čuda

U strahu od danka u krvi roditelji ga u dvanestoj godini šalju u manastir Zavalu. U manastiru Zavala Vasilije se učio crkvenoj pismenosti i bogosluženju. Nakon nekoliko godina prelazi u trebinjski manastir Tvrdoš gdje pohađa manastirsku školu i tu prima monaški postrig i sveštenički čin, postavši paroh popovopoljski.

Prema predanju u Crnu Goru je došao kao jeromonah i nakon kratkog boravka vratio se u Hercegovinu, a potom otputovao u Rusiju. Iz Rusije je doneo bogate darove u knjigama, crkvenim potrepštinama i novac koji je dijelio sirotinji. Pred turskim nasiljem ponovo je napustio Hercegovinu i godinu dana proveo u Hilandaru.

Došao je u Onogošt (Nikšić) 1651. ali je i taj grad morao da napusti i potraži utočište u ostroškoj pećini-isposnici, u kojoj je ostao do kraja života.

Sveti Vasilije Ostroški umro je 12. maja 1671. godine u manastiru Ostrog. Njegove mošti i njegov grob čuvaju se u manastiru u Ostrogu do današnjeg dana. U njihovu moć iscjeljenja i utjehe vjeruju podjednako i hrišćani i muslimani. U Ostrogu se svake godine na Trojičine dane održava veliki Narodni sabor. Manastir Svetog Vasilija Ostroškog mu je posvećen.

Ćivot Svetog Vasilija Ostroškog u Gornjem manastiru, mjesto je hodočašća vjernika iz mnogih domaćih i inostranih krajeva.

Narodna vjerovanja

Nekoliko narodnih vjerovanja vezano je za ovog svetitelja, a možda i najzastupljenije jeste da Sveti Vasilije Ostroški svake noći ustaje iz kovčega i šeta po stijenama. U prilog tome ide i činjenica da su tokom godina i vijekova mnogi sveštenici svjedočili kako ujutru vunene čarape na nogama Svetitelja budu pocijepane, iako su uveče obučene čitave.

Zbog toga, svako ko dolazi na poklonjenje u Ostrog obavezno nosi jedan par vunenih, bijelih čarapa.

Vjernici koji polaze na put u manastir sa sobom obavezno treba da ponesu ulje, tamjan i pamuk, ali i vunene čarape i sve to potom ostave kod sveca "da prenoći", jer stvari koje provedu noć u prostoriji sa moštima sveca, vjeruje se, dobijaju magične moći izlječenja. Takođe, vjeruje se da ako tog dana odete u manastir Ostrog "bolest i druge muke vas i vaših bližnjih nestaće kao rukom odnesene".

Sveti Vasilije Ostroški se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, sve u zavisnosti da li "pada" u srijedu ili petak kada se slavi posno, a ostalim danima se slavi mrsno.

