Danas je Sveti Vasilije Ostroški: Vjeruje se da se na ovaj dan dešavaju čuda

Autor:ATV
Komentari:0
Vasilije Jovanović - Sveti Vasilije Ostroški, rođen je u selu Mrkonjići, Popovo Polje u Hercegovini 1610. godine.
U strahu od danka u krvi roditelji ga u dvanestoj godini šalju u manastir Zavalu. U manastiru Zavala Vasilije se učio crkvenoj pismenosti i bogosluženju. Nakon nekoliko godina prelazi u trebinjski manastir Tvrdoš gdje pohađa manastirsku školu i tu prima monaški postrig i sveštenički čin, postavši paroh popovopoljski.
Fudbal
Kiks Totenhema vrijedan ispadanja iz lige
Prema predanju u Crnu Goru je došao kao jeromonah i nakon kratkog boravka vratio se u Hercegovinu, a potom otputovao u Rusiju. Iz Rusije je doneo bogate darove u knjigama, crkvenim potrepštinama i novac koji je dijelio sirotinji. Pred turskim nasiljem ponovo je napustio Hercegovinu i godinu dana proveo u Hilandaru.
Došao je u Onogošt (Nikšić) 1651. ali je i taj grad morao da napusti i potraži utočište u ostroškoj pećini-isposnici, u kojoj je ostao do kraja života.
Sveti Vasilije Ostroški umro je 12. maja 1671. godine u manastiru Ostrog. Njegove mošti i njegov grob čuvaju se u manastiru u Ostrogu do današnjeg dana. U njihovu moć iscjeljenja i utjehe vjeruju podjednako i hrišćani i muslimani. U Ostrogu se svake godine na Trojičine dane održava veliki Narodni sabor. Manastir Svetog Vasilija Ostroškog mu je posvećen.
Scena
Haris Džinović vidno neraspoložen na nastupu: Fanovi smatraju da je razlog Melinina udaja
Ćivot Svetog Vasilija Ostroškog u Gornjem manastiru, mjesto je hodočašća vjernika iz mnogih domaćih i inostranih krajeva.
Nekoliko narodnih vjerovanja vezano je za ovog svetitelja, a možda i najzastupljenije jeste da Sveti Vasilije Ostroški svake noći ustaje iz kovčega i šeta po stijenama. U prilog tome ide i činjenica da su tokom godina i vijekova mnogi sveštenici svjedočili kako ujutru vunene čarape na nogama Svetitelja budu pocijepane, iako su uveče obučene čitave.
Zbog toga, svako ko dolazi na poklonjenje u Ostrog obavezno nosi jedan par vunenih, bijelih čarapa.
Vjernici koji polaze na put u manastir sa sobom obavezno treba da ponesu ulje, tamjan i pamuk, ali i vunene čarape i sve to potom ostave kod sveca "da prenoći", jer stvari koje provedu noć u prostoriji sa moštima sveca, vjeruje se, dobijaju magične moći izlječenja. Takođe, vjeruje se da ako tog dana odete u manastir Ostrog "bolest i druge muke vas i vaših bližnjih nestaće kao rukom odnesene".
BiH
BBC: Izgleda da će Dodik biti dugoročni pobjednik
Sveti Vasilije Ostroški se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, sve u zavisnosti da li "pada" u srijedu ili petak kada se slavi posno, a ostalim danima se slavi mrsno.
(Kurir)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
15 h0
Republika Srpska
15 h3
Republika Srpska
15 h0
Društvo
15 h0
Društvo
15 h0
Društvo
17 h0
Društvo
20 h0
Društvo
21 h0
Najnovije
Trenutno na programu