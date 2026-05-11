Dodik o izjavi Kaje Kalas: Ne zna da li je pošla ili je došla

Kaja Kalas je svojim neznanjem smučila EU svakom pristojnom čovjeku. Da je bilo šta pročitala, na primjer Aneks X, ne bi ispadala glupa i djelovala da ne zna da li je pošla ili je došla, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

EU se s Kajom Kalas može samo suziti, a nikako proširiti. Ona je svojim neznanjem smučila EU svakom pristojnom čovjeku. Da je bilo šta pročitala, na primjer Aneks X, ne bi ispadala glupa i djelovala da ne zna da li je pošla ili je došla", rekao je Dodik i dodao:

"Da je u EU, čija je perjanica Kalas, ostalo “D” od demokratije, ne bi vladavinom prava smatrali oktroisanje zakona od strane neizabranog stranca.

Republika Srpska će rasti i bez Plana rasta, a EU će se smanjivati do beznačajnosti dok je Kalas i ostalih Kaja."

Da je u EU, čija je perjanica Kalas,… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 11, 2026

Podsjećamo, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas održala je konferenciju za medije nakon sastanka Savjeta za spoljne poslove ministara zemalja EU te se između ostalog osvrnula i na odlazak Kristijana Šmita iz BiH.

Kaja Kalas je rekla kako se uvijek može postaviti retoričko pitanje - da li funkcionisanje države može biti komplikovanije i složenije?

"Naravno, pitanje je možda retoričko, ali da li funkcionisanje države može biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira (PIC) koji će se održati u junu. To je format koji podržava Evropska unija", rekla je Kalas