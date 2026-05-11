"Saradnja sa Rusijom nacionalni prioritet"

Posjeta delegacije Republike Srpske Moskvi je potvrda međunarodnog uvažavanja Srpske i njenog političkog kapaciteta, kategoričan je predsjednik Republike. Siniša Karan kaže da je Srpska opredijeljena da razvija saradnju sa Rusijom u skladu s ustavnim nadležnostima i interesima građana Republike Srpske.

"Republika Srpska pri tome ostaje privržena miru, saradnji i ravnopravnosti naroda i poštovanju međunarodnog prava. Uz dosljedno zalaganje za očuvanje ustavne pozicije, utvrđene Dejtonskim mirovnim sporazumom, mi smo tokom razgovora sa najvećim državnim rukovodstvom ukazali na složeno ustavnopravno uređenje, koje je njima poznato, i činjenicu da su brojne nametnute odluke u prethodnom periodu dovele do tog narušavanja, narušavanja ukupne dejtonske strukture i ustavnih prava Republike Srpske", kaže predsjednik Republike Srpske.

Saradnja s Rusijom ostaje nacionalni prioritet Srpske. Strateško partnerstvo se nastavlja, poručuje Milorad Dodik.

"Nas trojica smo imali obavezu da prezentujemo, prije svega, našu kontinuiranost u pogledu odnosa sa Ruskom Federacijom, ali još nešto, da u Republici Srpskoj, bez obzira na pritiske, postoje istomišljenici, koji smo nas trojica to i pokazali, i kao garancija da Republika Srpska se drži čvrsto politika koje je utvrdila u svim međusobnim odnosima, prije svega sa Rusijom", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Poštovanje koje je Srpskoj ukazano u Rusiji i sa druge strane želja Zapada da razgovara sa Srpskom rezultat je upornosti i istrajnosti zvaničnika Republike, poruka je prvog čovjeka Parlamenta. Drugi narodi u Moskvi nisu bili tema razgovora.

"Niti smo spominjali druge narode, niti smo imali potrebe da o bilo kome raspravljamo sem o Republici Srpskoj. Dakle, mi u svojim dogovorima sa Ruskom Federacijom ne želimo da nanesemo štetu bilo kojem narodu, bilo kojem čovjeku, bilo kojoj državi, kao što ne dozvoljavamo kada budemo na Zapadu, evo gospodin Dodik se prije 15 dana vratio iz Amerike, da na Zapadu neko uslovljava naš odnos sa Rusijom", kaže Nenad Stevandić.

Očuvanje zajedničkih vrijednosti, ekonomija, bezbjednost, poljoprivreda, kultura, obrazovanje, sport – oblasti su u kojima će saradnja da jača. Na sastanku s ruskim predsjednikom akcenat je posebno stavljen na realizaciju infrastrukturnih i razvojnih projekata, prije svega na razvoj gasne infrastrukture i istočne interkonekcije.