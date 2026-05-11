PSS tjera Blanušu da odustane: Vrh Pokreta predlaže Stanivukovića za kandidata

Vrh Pokreta Sigurna Srpska na Glavnom odboru predložiće Draška Stanivukovića kao kandidata za predsjednika Republike Srpske. Za samo 48 sati isto bi trebalo da uradi i SDS. Da po ko zna koji put potvrdi kandidaturu Branka Blanuše.
Za ovaj potez PSS opravdanje vide u prethodnim dogovorima sa SDS-om, ali i samom sporazumu koji je ponuđen od strane Srpske demokratske stranke.
"Mi nemamo u ovom momentu prijedlog za srpskog člana Predsjedništva BiH i smatramo da li SDS ili druge stranke treba da daju kandidata koji bi takođe bio zajednički kandidat opozicije u Republici Srpskoj. Imamo i dalje dobru komunikaciju sa SDS-om. Predsjedništvo Pokreta je već usvojilo predloženi sporazum o zajedničkom opozicionom djelovanju. On je predložen od SDS-a, koliko znamo prihvatio ga je i Narodni front", rekao je potpredsjednik PSS-a Igor Radojičić.
Još jedan potpredsjednik PSS-a, Dejan Kojić, smatra da Stanivuković treba da bude kandidat za predsjednika Srpske i da su imali dosta razumijevanja i za SDS, i za Nebojšu Vukanovića.
"Prošle godine kada je bio sastanak vezan za podršku gospodinu Blanuši na prijevremenim predsjedničkim izborima, dogovor je bio da ako Blanuša pobijedi da će i 2026. godine biti kandidat. Ako izgubi, da mi i naša partija damo kandidata. Prije nekoliko mjeseci je dogovoreno da se uradi anketa i ko bude bolje stajao da on bude kandidat. Mi smo anketu uradili, ne znam zašto SDS nije uradio. Volio bih da i oni urade i da se držimo dogovora", rekao je Kojić.
Kojić poručuje da je došlo vrijeme da PSS odredi svoj politički pravac i još jednom se dotakao Nebojše Vukanovića.
"Gospodin Vukanović je u nekoliko navrata iznosio neistine po pitanju Draška Stanivukovića. Nismo htjeli da se oglašavamo, ali ne mogu da ne podsjetim narod da je gospodin Vukanović i 2024. godine bio protiv kandidature gospodina Stanivukovića za gradonačelnika Banjaluke i da je tad imao lošu procjenu, što su pokazali ti izbori. On i sada ima lošu procjenu. Mi smo i dalje pružene ruke prema svim opozicionim partijama. Želimo da razgovaramo, ali ne želimo da iko ponižava i umanjuje našu snagu u Republici Srpskoj".
Obrazlažući izbor Stanivukovića, Branislav Borenović kaže da je jedan od razloga i taj što je banjalučki gradonačelnik dva puta pobijedio "režim" SNSD-a u Banjaluci uz spletke i podmetanja, dok mu je iza leđa stajao Igor Radojičić, jedan od "ljudi režima".
"Dvije decenije gubimo izbore za predsjednika Republike Srpske. Da li zbog sujete, nedovoljne širine i pogleda koji treba da otvore vidike kako i na koji način i sa kim odnijeti tako važnu pobjedu za predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva BiH i donijeti dovoljno mandata, primarno 42 plus da možemo formirati Vladu. Imamo pravo da utvrdimo naš stav. Mi smo najbrže rastuća politička opcija koja je donijela odluku da ide u ukrupnjavanje političke scene. Danas po najnovijim istraživanjima PSS ima podršku preko 20 odsto građana Republike Srpske, a gospodin Stanivuković ima ubjedljivo najveću podršku građana za svaku inokosnu poziciju", rekao je Borenović.
Nešto prije početka sjednice na društvenim mrežama oglasio se bijeljinski gradonačelnik Ljubiša Petrović.
On kaže da je opozicija posljednjih 20 godina izlazila na izbore sa zajedničkim kandidatom i "ujedinjena" i gubi, te da je vrijeme da u bitku idu razjedinjeni.
Treba podsjetiti da Ljubiša Petrović čini tvrdu struju SDS-a koja podržava kandidaturu Branka Blanuša za predsjednika Republike Srpske uz poruku da bi sve drugo bila izdaja.
