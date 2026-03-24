Gdje je Stanivuković? Hrvati kažu da je pušten noćas u 2, PSS tvrdi da je u pritvoru

Portparol Pokreta Sigurna Srpska Mirjana Radanović rekla je da je banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković i dalje u pritvoru u Hrvatskoj. Međutim, hrvatska policija kaže da je Stanivuković priveden, ali i pušten noćas oko 2 sata.

Policija je pojasnila da je Stanivuković priveden na graničnom prelazu Stara Gradiška nakon što je odbio pregled prtljaga, što je prekršaj iz Zakona o nadzoru državne granice, prenosi Indeks.

Na granicu je, kako navode, došao sinoć iza 22 sata, a budući da je odbio pregled prtljage, priveden je na prekršajni postupak te je pušten noćas oko 2 sata.

Stanivukovićevi saradnici su danas sazvali konferenciju na kojoj su saopštili da prema posljednjim informacijama Draško Stanivuković i dalje u pritvoru.

"Posljednje informacije kažu da je Draško Stanivuković još u pritvoru. Nije još pušten. Advokat je na putu ka Stanivukoviću koji se nalazi u PS Stara Gradiška", rekla je Radanović.

ATV je poslao upit hrvatskoj policiji o razlozima zadržavanja banjalučkog gradonačelnika kao i njegovom puštanju na slobodu, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor.

Podsjećamo, Stanivuković je noćas zadržan na granici sa Hrvatskom nakon povratka iz Mađarske.

O svemu se oglasio i predsjednik Vlade Savo Minić.

"Tražiću od ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske da provjeri sa MUP-om Hrvatske sve informacije u vezi sa zadržavanjem Draška Stanivukovića. On je građanin Republike Srpske i interesuje nas konkretan razlog zadržavanja", rekao je Minić.