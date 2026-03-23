Gužva na pumpama u Hrvatskoj: U Zagrebu nestašica dizela

23.03.2026

19:11

Na benzinskim pumpama u Hrvatskoj zabilježene su velike gužve uoči najavljenog poskupljenja goriva, a na nekima u Zagrebu pojavio se i problem nestašice dizela.

"Evrosuper" će od ponoći poskupjeti sa 1,50 na 1,62 evra za litar, dok će "evrodizel" umjesto dosadašnjih 1,55 koštati 1.73 evra. "Plavi dizel" poskupljuje sa 0,89 na 1.19 evra po litru.

Gas u rezervoarima poskupljuje sa 1,70 na 1,99 evra za kilogram, a u bocama sa 2,40 na 2,57 evra za kilogram.

Ove cijene važiće samo na benzinskim pumpama izvan auto-puteva, dok će na auto-putevima biti tržišne, prenose hrvatski mediji.

Vlada je u okviru novog paketa mjera odlučila da zadrži regulaciju cijena, ali uz najveće dozvoljene iznose do sada.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da bi cijene goriva bez vladinih mjera bile još veće, prenosi SRNA.

U Zagrebu na "Ininoj" benzinskoj pumpi stoji obavještenje da nema "evrodizela".

