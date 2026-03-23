Tragedija u svijetu fudbala: Mladi fudbaler (18) se srušio na terenu i preminuo

Kolumbijski fudbal zavijen je u crno nakon. Osamnaestogoodišnji Santjago Kastriljon, jedan od najvećih talenata Milionariosa, preminuo je nakon što se srušio tokom utakmice!

Tragedija se dogodila u Bogoti, tokom derbija u okviru nacionalnog prvenstva za igrače do 20 godina. Mladi vezista iznenada je kolabirao na terenu, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu. Uprkos naporima ljekara, Kastriljon je izgubio najvažniju životnu bitku.

Vijest je ubrzo potvrdio i njegov klub, koji se potresnom porukom oprostio od svoje „desetke“.

- Danas fudbal staje. Naše plavo srce je slomljeno. Opraštamo se od saigrača i prijatelja koji je fudbal živio svakim svojim korakom - navodi se u saopštenju Milionariosa.

Bio pred velikim probojem

Kastriljon nije bio samo još jedan talentovani omladinac – bio je igrač pred kojim je bila ozbiljna karijera. Njegove partije u mlađim kategorijama već su ga preporučile prvom timu, gdje je redovno trenirao pod budnim okom stručnog štaba.

Trener Fabian Bustos već je računao na njega, dok je mladi vezista nedavno dobio i prvi poziv u seniorski tim. Njegov stil igre – kombinacija tehnike, pregleda igre i instinkta za gol – izdvajao ga je kao jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije u Kolumbiji.

Rođen 2007. godine u Bukaramangi, Kastriljon je već sa 13 godina napustio dom kako bi u Bogoti jurio svoj fudbalski san. Put koji je gradio godinama prekinut je u trenutku, ostavljajući iza sebe tugu i nevjericu, prenosi Telegraf.rs.