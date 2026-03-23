Uhapšen direktor rudnika Banovići, pronađena hrpa novca

Hapšenje je provedeno po naredbi Posebnog odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (POSKOK-a).

Sektor kriminalističke policije uhapsio je Rasima Dostovića, zbog krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi, potvrđeno je za portal "Radiosarajevo.ba".

"Osumnjičeni se tereti da je, koristeći tešku finansijsku situaciju javnog preduzeća Rudnik Banovići, kao i veliki broj dospjelih, a neizmirenih potraživanja prema dobavljačima, za sebe zahtijevao korist u vidu novca kako bi, u okviru svoje službene dužnosti, odobrio plaćanje dobavljaču za dospjela, a neizmirena potraživanja", rečeno je pomenutom portalu.

Za sada je istragom utvrđeno da novac u iznosu od najmanje 45.000 KM, koji je pronađen kod Rasima Dostovića prilikom pretresa, potiče iz izvršenja krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi.