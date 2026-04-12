Logo
Large banner

Nije Iran: Jedna zemlja zaprijetila Americi

Autor:

12.04.2026 21:18

Komentari:

0
Није Иран: Једна земља запријетила Америци
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Kubanski predsjednik Migel Dijaz-Kanel u ekskluzivnom intervjuu iz Havane poručio je da za vojnu agresiju SAD na Kubu nema opravdanja.

Kako je rekao zemlja je spremna na borbu i žrtve kako bi se odbranila.

U opširnom razgovoru za "NBC Njuz", u emisiji koju je u Havani vodila voditeljka Kristen Velker, Miguel Dijaz-Kanel odbacio je potrebu za promjenama kubanskog političkog sistema uprkos pritisku administracije predsjednika Donalda Trampa.

Istakao je da "nema opravdanja da Sjedinjene Američke Države pokrenu vojnu agresiju protiv Kube" i upozorio da bi svaka invazija imala posljedice po bezbjednost njegove zemlje, SAD i cijele regije.

"Invazija na Kubu imala bi svoju cijenu. To bi pogodilo bezbjednost Kube, Sjedinjenih Američkih Država i regiona. Ako se to dogodi, biće borbe i biće sukoba, branićemo se, a ako moramo da umremo, umrijećemo, jer kako kaže naša himna: 'Umrijeti za domovinu znači živjeti'", rekao je Dijaz-Kanel.

Na pitanje Kristen Velker da li je spreman da odgovori na "ključne zahtjeve" iz SAD, uključujući oslobađanje političkih zatvorenika, raspisivanje višestranačkih izbora i priznavanje sindikata i slobodnih medija, Dijaz-Kanel je rekao da Kuba takve zahtjeve nije dobila i da pitanja koja se tiču političkog sistema i ustavnog poretka "nisu predmet pregovora sa Sjedinjenim Državama".

Sa druge strane, Dijaz-Kanel se nije obavezao na oslobađanje zatvorenika i negirao je da su u pitanju politički slučajevi, tvrdeći da u zemlji postoje ljudi koji nisu za revoluciju i da se "svakodnevno izražavaju", a da zbog toga nisu u zatvoru.

"Ova priča koja je stvorena, ta slika da je svaka osoba koja govori protiv revolucije odmah bačena u zatvor, velika je laž, kleveta i dio konstrukta kojim se želi ocrniti i uništiti ugled kubanske revolucije", rekao je Dijaz-Kanel.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Kuba

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner