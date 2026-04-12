Prvi zvanični rezultati u Mađarskoj: Orban ili Mađar

Stevan Lulić
12.04.2026 20:25

Избори у Мађарској, дјевојка убацује гласачки листић у кутију, објављени први резултати
Centralna izborna komisija Mađarske objavila je prve zvanične, nepotpune, rezultate parlamentarnih izbora na malom uzorku prebrojanih glasova nakon zatvaranja birališta.

Kako su naveli, do sada je prebrojano svega 3,34 odsto listića.

црква спц

Društvo

Zašto neke popadije mogu da rade u svojoj struci, a druge ne

Prema tim rezultatima Tisa Petera Mađara ima 91 poslaničko mjesto.

Sa druge strane, Fides Viktora Orbana dobija 76 poslanika.

Baša domovina Lasla Trockaja, na osnovu ovih rezultata, mogla bi da dobije 9 fotelja u Parlamentu Mađarske.

Rekordna izlaznost

Biračka mjesta za glasanje na parlamentarnim izborima u Mađarskoj zatvorena su u 19.00 časova, a do 18.30 časova glasalo je rekordnih 77,8 odsto birača sa pravom glasa, javlja Rojters, pozivajući se na Nacionalnu izbornu komisiju.

Амерички ратни брод у Хормузу

Svijet

Iran objavio snimak drame: Ako ne poslušate naređenje

Izlaznost do 17.00 časova takođe je bila rekordno visoka, a do tada je na glasanje izašlo više od 74 odsto birača.

Aktuelni premijer Mađarske Viktor Orban izrazio je zadovoljstvo visokom izlaznošću nakon što je glasao u Budimpešti i istakao da je došao da pobijedi.

Više iz rubrike

Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу

Svijet

Kako stoji Orban: Prve procjene rezultata izbora u Mađarskoj

54 min

0
Амерички ратни брод у Хормузу, Иран објавио снимак

Svijet

Iran objavio snimak drame: Ako ne poslušate naređenje

1 h

0
Пред сином звјерски насмрт претукли човјека

Svijet

Pred sinom zvjerski nasmrt pretukli čovjeka

1 h

1
Избори у Мађарској, гласачи бирачким мјестима

Svijet

Zatvorena birališta u Mađarskoj: Rekordna izlaznost, uskoro prvi rezultati

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Igokea ipak bez Titule Lige šampiona, Ritas prejak

20

55

Guljas: Fides će imati većinu

20

47

Mađarska izbori uživo: Loše vijesti za Orbana na početku brojanja

20

25

Prvi zvanični rezultati u Mađarskoj: Orban ili Mađar

20

16

Domaćine u Srpskoj za Vaskrs cijene mesa pukle u glavu

