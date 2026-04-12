Centralna izborna komisija Mađarske objavila je prve zvanične, nepotpune, rezultate parlamentarnih izbora na malom uzorku prebrojanih glasova nakon zatvaranja birališta.

Kako su naveli, do sada je prebrojano svega 3,34 odsto listića.

Prema tim rezultatima Tisa Petera Mađara ima 91 poslaničko mjesto.

Sa druge strane, Fides Viktora Orbana dobija 76 poslanika.

Baša domovina Lasla Trockaja, na osnovu ovih rezultata, mogla bi da dobije 9 fotelja u Parlamentu Mađarske.

Rekordna izlaznost

Biračka mjesta za glasanje na parlamentarnim izborima u Mađarskoj zatvorena su u 19.00 časova, a do 18.30 časova glasalo je rekordnih 77,8 odsto birača sa pravom glasa, javlja Rojters, pozivajući se na Nacionalnu izbornu komisiju.

Izlaznost do 17.00 časova takođe je bila rekordno visoka, a do tada je na glasanje izašlo više od 74 odsto birača.

Aktuelni premijer Mađarske Viktor Orban izrazio je zadovoljstvo visokom izlaznošću nakon što je glasao u Budimpešti i istakao da je došao da pobijedi.