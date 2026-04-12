Kako stoji Orban: Prve procjene rezultata izbora u Mađarskoj

12.04.2026 20:07

Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу
Foto: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Nakon zatvaranja biračkih mjesta na parlamentarnim izborima u Mađarskoj objavljene su prve procjene rezultata. Treba napomenuti da procjene urađene bez rezultata.

Prema podacima koje je objavio institut "Median", agencija za istraživanje, partija Tisa Petera Mađara osvojila je 55,5% glasova, dok se za Fides Viktora Orbana predviđa 37,9%.

Desničarski pokret Naša domovina (Mi Hazank) prema ovim procjenama osvaja 3,9% glasova (što je ispod cenzusa od 5%). Kada se ovi podaci pretoče u mandate, to znači da je Tisa blizu dvotrećinske većine u parlamentu, sa procijenjenih 131–139 mandata, dok bi Fides osvojio između 59 i 67 mandata. Mađarski parlament ima ukupno 199 mjesta.

Ovi podaci nisu dobijeni klasičnom izlaznom anketom, već predstavljaju procjenu mandata zasnovanu na istraživanju na uzorku sprovedenom tokom posljednja tri dana.

Biračka mjesta za glasanje na parlamentarnim izborima u Mađarskoj zatvorena su u 19.00 časova, a do 18.30 časova glasalo je rekordnih 77,8 odsto birača sa pravom glasa, prenosi "Telegraf".

Viktor Orban

Peter Mađar

Mađarska

Izbori u Mađarskoj

Mađarska izbori 2026

