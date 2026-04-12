Kako stoji Orban: Prve procjene rezultata izbora u Mađarskoj

Nakon zatvaranja biračkih mjesta na parlamentarnim izborima u Mađarskoj objavljene su prve procjene rezultata. Treba napomenuti da procjene urađene bez rezultata.

Prema podacima koje je objavio institut "Median", agencija za istraživanje, partija Tisa Petera Mađara osvojila je 55,5% glasova, dok se za Fides Viktora Orbana predviđa 37,9%.

Svijet Iran objavio snimak drame: Ako ne poslušate naređenje

Desničarski pokret Naša domovina (Mi Hazank) prema ovim procjenama osvaja 3,9% glasova (što je ispod cenzusa od 5%). Kada se ovi podaci pretoče u mandate, to znači da je Tisa blizu dvotrećinske većine u parlamentu, sa procijenjenih 131–139 mandata, dok bi Fides osvojio između 59 i 67 mandata. Mađarski parlament ima ukupno 199 mjesta.

Ovi podaci nisu dobijeni klasičnom izlaznom anketom, već predstavljaju procjenu mandata zasnovanu na istraživanju na uzorku sprovedenom tokom posljednja tri dana.

Društvo Zašto neke popadije mogu da rade u svojoj struci, a druge ne

Biračka mjesta za glasanje na parlamentarnim izborima u Mađarskoj zatvorena su u 19.00 časova, a do 18.30 časova glasalo je rekordnih 77,8 odsto birača sa pravom glasa, prenosi "Telegraf".