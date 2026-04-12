Stručnjak objasnio šta će se desiti ako i Tramp zatvori Ormuaki moreuz

Prijetnja američkog predsjednika Donalda Trampa da će blokirati Ormuski moreuz uticaće samo na mali broj brodova koji još uvijek plove plovnim putem, kaže stručnjak za brodarstvo Lars Jensen.

"Ako Amerikanci ovo zaista urade, to će zaustaviti veoma mali broj brodova. U širem smislu, to zapravo ništa ne mijenja", kaže on.

Jensen, glavni izvršni direktor kompanije "Vespuči Maritime", kaže da bi Trampova prijetnja sprečavanjem bezbjednog prolaza za sve brodove koji plaćaju putarinu Iranu takođe imala mali uticaj, jer bi se svaka kompanija koja to učini već suočila sa sankcijama zbog plaćanja režimu.

"Prije svega, veoma malo brodova prolazi. Još je manje onih koji plaćaju, a oni koji plaćaju već će biti predmet američkih sankcija", kaže on.

Većina brodarskih kompanija će nastaviti da čeka i vidi da li postoji preliminarni mirovni sporazum i da li bi on mogao da se održi, kaže Jensen, i ako se to dogodi, moglo bi se nastaviti sporo povećanje brodarstva.

Što se tiče toga šta bi bilo potrebno brodskim kompanijama da odluče da li je bezbjedno ponovo preći moreuz, on kaže da bi iskren odgovor tih firmi bio da ne znaju.

"Jer se na kraju sve svodi na povjerenje: povjerenje da će svaki sporazum između SAD i Iranaca važiti značajan dio vremena, a to je subjektivan osjećaj, nema ničeg čvrstog i opipljivog na šta možete ukazati", kaže Jensen za BBC.

Podsjetimo, predsjednik SAD je ranije danas rekao da će američke snage započeti blokadu Ormuskog moreuza i presretanje brodova u međunarodnim vodama, nakon što su, kako navodi, pregovori sa Iranom u Pakistanu propali zbog odbijanja Teherana da odustane od nuklearnog programa.

On je, u objavama na svojoj društvenoj mreži Trut Sošal, najavio da će američka mornarica "odmah započeti proces" blokade svih brodova koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, uz obrazloženje da Iran onemogućava slobodnu plovidbu tvrdnjama da su u moreuzu postavljene mine.

Kako je rekao, Sjedinjene Američke Države će presretati svako plovilo u međunarodnim vodama koje je platilo, kako je naveo, "nezakonitu taksu" Iranu, upozoravajući da takvi brodovi "neće imati bezbedan prolaz".

