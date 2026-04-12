Neviđena izlaznost na izborima u Mađarskoj do 17 sati

Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj do 17.00 časova po lokalnom vremenu glasalo je nešto više od 74 odsto birača sa pravom glasa, što je rekordno visok broj.

Ovo je značajno povećanje u odnosu na 62 odsto na posljednjim izborima prije četiri godine, navodi "Juronjuz".

Aktuelni premijer Viktor Orban izrazio je zadovoljstvo visokom izlaznošću nakon što je glasao u Budimpešti i istakao da je došao da pobijedi.

Društvo Ovakav prizor na graničnom prelazu Gradiška sigurno ne pamtite

Nakon što je glasao, lider opozicije Peter Mađar rekao je da je siguran da će njegova stranka Tisa pobijediti i da vjeruje da će doći do promjena na vrhu mađarske politike.

Politički savjetnik premijera Viktora Orbana Balaš Orban optužio je opoziciju za prevaru i pripremu nasilja.

U objavi na društvenim mrežama, on je rekao da su dobili brojne žalbe i izvještaje o aktivistima iz stranke Tisa koji se ponašaju agresivno, prijete biračima, koriste dron za nadzor i nose oružje na biračka mjesta.

Fudbal Nerealne scene u Hrvatskoj: Namjerno postigao autogol

Takođe je optužio opoziciju da pokušava da podmiti birače.

"Očuvaćemo mir u Mađarskoj", istakao je Balaš Orban.