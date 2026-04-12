Neviđena izlaznost na izborima u Mađarskoj do 17 sati

12.04.2026 17:58

Људи стоје у реду док чекају гласање на парламентарним изборима у Мађарској 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj do 17.00 časova po lokalnom vremenu glasalo je nešto više od 74 odsto birača sa pravom glasa, što je rekordno visok broj.

Ovo je značajno povećanje u odnosu na 62 odsto na posljednjim izborima prije četiri godine, navodi "Juronjuz".

Aktuelni premijer Viktor Orban izrazio je zadovoljstvo visokom izlaznošću nakon što je glasao u Budimpešti i istakao da je došao da pobijedi.

Nakon što je glasao, lider opozicije Peter Mađar rekao je da je siguran da će njegova stranka Tisa pobijediti i da vjeruje da će doći do promjena na vrhu mađarske politike.

Politički savjetnik premijera Viktora Orbana Balaš Orban optužio je opoziciju za prevaru i pripremu nasilja.

U objavi na društvenim mrežama, on je rekao da su dobili brojne žalbe i izvještaje o aktivistima iz stranke Tisa koji se ponašaju agresivno, prijete biračima, koriste dron za nadzor i nose oružje na biračka mjesta.

Takođe je optužio opoziciju da pokušava da podmiti birače.

"Očuvaćemo mir u Mađarskoj", istakao je Balaš Orban.

