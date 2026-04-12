Tinejdžerku izgrizao pas u kući, preminula od povreda

Autor:

ATV
12.04.2026 16:09

Foto: Unsplash

Tinejdžerka starosti 19 godina umrla je nakon što ju je napao pas u kući u Eseksu, rekla je britanska policija.

Policija je tijelo djevojke sa teškim povredama našla na adresi u gradu Danmouu u petak u 22.45 po lokalnom vremenu.

Uprkos naporima hitnih službi, žrtva je proglašena mrtvom na licu mjesta, javio je "Skaj njuz".

Policija je u saopštenju navela da sprovode istragu da ustanove okolnosti tragičnog događaja i da vjeruju da je djevojku napao pas na imanju, prenosi "Blic".

Uhapšen vlasnik psa

Policija je preuzela psa, a uhapšen je 37-godišnjak iz Danmoua zbog sumnje da je držao psa koji je opasno van kontrole i koje je uzrokovao povrede koje su rezultirale smrću. On je trenutno u pritvoru.

"Znam da će ovaj incident biti šok za lokalnu zajednicu. Misli su nam sa voljenima žene koja je juče umrla", rekao je zvaničnik policije Stjuart Huper.

On je rekao da “istragu vode iskusni detektivi koji će tačno utvrditi šta se dogodilo”.

