Tuga: Dječak (13) ukrao auto pa se slupao, riječi koje je rekao srpskoj policiji kidaju dušu!

Autor:ATV
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Prava drama, koja je ubrzo prerasla u dirljivu i tešku životnu priču, odigrala se sinoć u Grockoj kada je trinaestogodišnji dječak otuđio automobil, a potom njime izazvao saobraćajnu nezgodu, saznaje "Telegraf.rs".
Iza ovog incidenta krije se potresna sudbina maloljetnika koji je policajcima priznao da je samo tražio zaklon od hladnoće i mjesto gdje bi zaspao.
Sve je počelo u petak uveče, kada je policiji u Grockoj stigao hitan poziv od jednog mještanina. Čovjek je, vidno uznemiren, prijavio da mu je ispred same kuće nestao automobil. Ispostavilo se da je vlasnik nesvjesno olakšao posao dječaku – vozilo je ostavio otključano, a ključ se, na nesreću, nalazio u njemu.
Policijska patrola je odmah reagovala i krenula u intenzivnu potragu za nestalim vozilom. Nedugo nakon prijave, automobil je lociran, ali je dječak u međuvremenu izgubio kontrolu i izazvao udes. Na sreću, u ovoj saobraćajnoj nezgodi niko nije povrijeđen, iako je na oba vozila pričinjena znatna materijalna šteta.
Kada su ga policajci zatekli za volanom i proveli u stanicu, uslijedilo je potresno svjedočenje koje je šokiralo prisutne službenike:
„Pobjegao sam iz Prihvatilišta za djecu Beograd. Nemam roditelje i živim na ulici... Nisam imao zlu namjeru, samo sam vidio otključan auto i htio sam da uđem unutra i prespavam“, izjavio je trinaestogodišnji dječak.
O cijelom slučaju hitno je obaviješten i Centar za socijalni rad, čije su službe odmah preuzele brigu o djetetu.
S obzirom na to da je riječ o djetetu, zakon je jasan. Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (Odjeljenje za maloljetnike) izjasnio se o ovom slučaju.
Tužilaštvo je donijelo odluku da se postupak ne pokreće.
Pošto dječak ima tek 13 godina, on spada u kategoriju mlađih maloljetnika i zakonski je krivično neodgovoran.
Ovaj nesvakidašnji i tužan događaj ponovo je otvorio bolno pitanje problematike djece koja borave na ulici, njihovog zbrinjavanja i bezbjednosti.
Sa druge strane, policija i mediji još jednom apeluju na sve vozače da nikada ne ostavljaju ključeve u bravama svojih automobila, čak i kada ih parkiraju u sopstvenom dvorištu ili neposredno ispred kućnog praga. Trenutak nepažnje dovoljan je da dovede do ozbiljnih posljedica.
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