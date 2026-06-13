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Tuga: Dječak (13) ukrao auto pa se slupao, riječi koje je rekao srpskoj policiji kidaju dušu!

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ATV
13.06.2026 10:34

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Prava drama, koja je ubrzo prerasla u dirljivu i tešku životnu priču, odigrala se sinoć u Grockoj kada je trinaestogodišnji dječak otuđio automobil, a potom njime izazvao saobraćajnu nezgodu, saznaje "Telegraf.rs".

Iza ovog incidenta krije se potresna sudbina maloljetnika koji je policajcima priznao da je samo tražio zaklon od hladnoće i mjesto gdje bi zaspao.

Ključ u bravi privukao pažnju

Sve je počelo u petak uveče, kada je policiji u Grockoj stigao hitan poziv od jednog mještanina. Čovjek je, vidno uznemiren, prijavio da mu je ispred same kuće nestao automobil. Ispostavilo se da je vlasnik nesvjesno olakšao posao dječaku – vozilo je ostavio otključano, a ključ se, na nesreću, nalazio u njemu.

Policijska patrola je odmah reagovala i krenula u intenzivnu potragu za nestalim vozilom. Nedugo nakon prijave, automobil je lociran, ali je dječak u međuvremenu izgubio kontrolu i izazvao udes. Na sreću, u ovoj saobraćajnoj nezgodi niko nije povrijeđen, iako je na oba vozila pričinjena znatna materijalna šteta.

„Nemam roditelje i živim na ulici“

Kada su ga policajci zatekli za volanom i proveli u stanicu, uslijedilo je potresno svjedočenje koje je šokiralo prisutne službenike:

„Pobjegao sam iz Prihvatilišta za djecu Beograd. Nemam roditelje i živim na ulici... Nisam imao zlu namjeru, samo sam vidio otključan auto i htio sam da uđem unutra i prespavam“, izjavio je trinaestogodišnji dječak.

O cijelom slučaju hitno je obaviješten i Centar za socijalni rad, čije su službe odmah preuzele brigu o djetetu.

S obzirom na to da je riječ o djetetu, zakon je jasan. Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (Odjeljenje za maloljetnike) izjasnio se o ovom slučaju.

Tužilaštvo je donijelo odluku da se postupak ne pokreće.

Pošto dječak ima tek 13 godina, on spada u kategoriju mlađih maloljetnika i zakonski je krivično neodgovoran.

Ozbiljan apel za sve vozače

Ovaj nesvakidašnji i tužan događaj ponovo je otvorio bolno pitanje problematike djece koja borave na ulici, njihovog zbrinjavanja i bezbjednosti.

Sa druge strane, policija i mediji još jednom apeluju na sve vozače da nikada ne ostavljaju ključeve u bravama svojih automobila, čak i kada ih parkiraju u sopstvenom dvorištu ili neposredno ispred kućnog praga. Trenutak nepažnje dovoljan je da dovede do ozbiljnih posljedica.

(Telegraf.rs)

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