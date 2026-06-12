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Uznemirujući snimak brutalnog prebijanja privrednika: Potegli pištolj, pa ga unakazili motkama

Autor:

ATV
12.06.2026 22:25

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Узнемирујући снимак бруталног пребијања привредника: Потегли пиштољ, па га унаказили моткама
Foto: Youtube / Sandzak Danas

Danas je u Novom Pazaru brutalno pretučen poznati lokalni privrednik I.D, a portal "Sandžak Danas" došao je u posjed snimka sukoba sa sigurnosnih kamera.

Teško je povrijeđen vlasnik firme za grejanje na pelet i specijalizovane radionice za brdska i terenska vozila.

On se nalazi u teškom stanju, ljekari mu se bore za život. Prema saznanjima pomenutog portala, grupa maskiranih napadača došla je kvadovima do kuće žrtve napada.

Na snimku sa sigurnosnih kamera vide se četiri osobe na dva kvada. Napadači su na glavama imali kacige, dok je jedan od maskiranih napadača navodno imao i pištolj kod sebe.

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Porodica pretučenog muškarca tvrdi da je jedan od napadača potegao pištolj i da je I.D. bio na nišanu dok su ga drugi tukli metalnim šipkama. Pored I.D. koji ima višestruke prelome kostiju, lobanje i hematome, pretučen je i jedan njegov radnik koji je upućen na dalje lečenje u Klinički centar Kragujevac.

"Napasti čovjeka na njegovoj kući, upasti unutra, držati ga na nišanu dok ga drugi tuku i naneti mu povrede opasne po život više je nego surovo", rekao je jedan od članova porodice pretučenog muškarca.

Motiv napada zasad nije poznat. Istraga je u toku.

Snimak tuče u Novom Pazaru, upozoravamo vas da je izuzetno uznemirujući

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Novi Pazar

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Srbija

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