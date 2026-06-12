Uznemirujući snimak brutalnog prebijanja privrednika: Potegli pištolj, pa ga unakazili motkama

Autor:ATV
Komentari:0
Danas je u Novom Pazaru brutalno pretučen poznati lokalni privrednik I.D, a portal "Sandžak Danas" došao je u posjed snimka sukoba sa sigurnosnih kamera.
Teško je povrijeđen vlasnik firme za grejanje na pelet i specijalizovane radionice za brdska i terenska vozila.
On se nalazi u teškom stanju, ljekari mu se bore za život. Prema saznanjima pomenutog portala, grupa maskiranih napadača došla je kvadovima do kuće žrtve napada.
Na snimku sa sigurnosnih kamera vide se četiri osobe na dva kvada. Napadači su na glavama imali kacige, dok je jedan od maskiranih napadača navodno imao i pištolj kod sebe.
Scena
Folk pjevač pronađen mrtav: Nikola umro u 43. godini
Porodica pretučenog muškarca tvrdi da je jedan od napadača potegao pištolj i da je I.D. bio na nišanu dok su ga drugi tukli metalnim šipkama. Pored I.D. koji ima višestruke prelome kostiju, lobanje i hematome, pretučen je i jedan njegov radnik koji je upućen na dalje lečenje u Klinički centar Kragujevac.
"Napasti čovjeka na njegovoj kući, upasti unutra, držati ga na nišanu dok ga drugi tuku i naneti mu povrede opasne po život više je nego surovo", rekao je jedan od članova porodice pretučenog muškarca.
Motiv napada zasad nije poznat. Istraga je u toku.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 d1
Svijet
6 d0
Scena
5 d0
Hronika
1 sedm0
Najnovije
23
04
22
46
22
25
22
10
21
59
Trenutno na programu