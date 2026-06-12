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Radnici tokom košenja pronašli tijelo u fazi raspadanja: Užasan prizor u Beogradu

Autor:

ATV
12.06.2026 12:55

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Radnici koji su danas kosili travu u blizini Mosta na Adi naišli su na raspadnuto tijelo u travi.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, tijelo je pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja, zbog čega za sada nije moguće utvrditi ni pol preminule osobe.

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- Oni su tokom košenja osjetili neprijatan miris. Prateći odakle dolazi smrad, u travi su pronašli tijelo - rekao je izvor blizak istrazi za Telegraf.rs.

O slučaju su odmah obavešteni policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo da se tijelo pošalje u Insitut za sudsku medicinu na obdukciju, a na mjestu pronalaska obavljen je uviđaj.

Za sada nije poznato koliko dugo se tijelo nalazilo na toj lokaciji, niti pod kojim okolnostima je nastupila smrt. Više detalja biće poznato nakon identifikacije i obdukcije, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

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Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog slučaja, je u toku.

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pronađeno tijelo

Policija

istraga

Beograd

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