Logo

Dvije žene uhapšene zbog džeparenja: Krale novac od turista i hodočasnika

Autor:

ATV
12.06.2026 12:27

Komentari:

0
Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Foto: Pixabay/lechenie-narkomanii

Policijski službenici Policijske stanice Čitluk su u četvrtak, 11. juna, tokom redovnog obilaska i nadzora sigurnosno interesantnih lokacija na području Međugorja, u neposrednoj blizini Crkve sv. Jakova, uočili dvije ženske osobe čije je ponašanje pobudilo sumnju da bi iste mogle biti povezane s izvršenjem krivičnih djela protiv imovine na štetu turista i hodočasnika.

Policija odmah reagovala

Policijski službenici su tom prilikom neposredno opazili pokušaj otuđenja sadržaja iz torbe jedne osobe te sadržaja iz džepa druge osobe, nakon čega su odmah reagovali i spriječili dovršenje krivičnog djela.

орешник

Svijet

Dramatično upozorenje: Stiže Orešnik

Izvršenim legitimisanjem utvrđeno je da se radi o osobama Z.O. (1986.) iz Tuzle i A.H. (2006.), koje su lišene slobode i sprovedene u službene prostorije Policijske stanice Čitluk radi kriminalističke obrade, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK).

Provedenom kriminalističkom obradom utvrđeni su osnovi sumnje da su navedene osobe tokom višednevnog boravka na području Međugorja počinile veći broj krađa i pokušaja krađa na štetu turista i hodočasnika, pri čemu su, koristeći gužvu i okupljanja većeg broja osoba, iz torbi i novčanika otuđivale novac i druge vrijednosti.

Povezanost s krivičnim djelima

Daljim poduzetim mjerama i radnjama utvrđena je njihova povezanost s kaznenim djelom krađe počinjenim dana 7. juna 2026. godine u večernjim satima u dvorištu Crkve sv. Jakova u Međugorju, kada je od strane državljanke prijavljeno otuđenje novčanika s novčanim iznosom od 450 evra.

hitna pomoc

Hronika

Porazbijao sve po kući, zapalio auto, pa krenuo da skoči u rijeku: Drama u Zemunu

Tokom kriminalističke obrade osumnjičene su priznale izvršenje više krađa na području Međugorja, navodeći kako su ciljano birale strane državljane i hodočasnike te, koristeći njihovu nepažnju, otuđivale novac iz novčanika i koverti koje su se nalazile u torbama i ličnim stvarima oštećenih osoba.

Takođe su priznale i otuđenje novca od jedne starije strane državljanke. Osumnjičene osobe policijskim su službenicima dobrovoljno su predale novac za koji se sumnja da potiče iz izvršenja kaznenih djela, i to 592,20 evra, 100 američkih dolara i 30 konvertibilnih maraka.

илу-авион-03052026

Svijet

Uzbuna na aerodromu u Njemačkoj: Svi letovi obustavljeni

O događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje radi potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti događaja.

(FENA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Krađa

Policija

Međugorje

Komentari (0)

Pročitajte više

полиција Хрватска

Region

Iz automobila pucao na dvojicu mladića, pa pobjegao: Drama u Zagrebu

1 h

0
Послије осам година ослобођени оптужени у предметима ”Фокус” и ”Требевић”

Hronika

Poslije osam godina oslobođeni optuženi u predmetima ”Fokus” i ”Trebević”

2 h

0
Убица из Барселоне

Svijet

Poznato ko je ubijen u Barseloni: Brat fudbalera žrtva rata kavčana i škaljaraca

2 h

0
Ружа

Srbija

Preminula djevojčica heroina Jana Simonović (6)

2 h

0

Više iz rubrike

Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Porazbijao sve po kući, zapalio auto, pa krenuo da skoči u rijeku: Drama u Zemunu

1 h

0
Послије осам година ослобођени оптужени у предметима ”Фокус” и ”Требевић”

Hronika

Poslije osam godina oslobođeni optuženi u predmetima ”Fokus” i ”Trebević”

2 h

0
Пронађено тијело мушкарца како плута у каналу: Језиве сцене код Куле

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca kako pluta u kanalu: Jezive scene kod Kule

2 h

0
Пијана дјевојка напала полицајца и повриједила га

Hronika

Pijana djevojka napala policajca i povrijedila ga

3 h

0

  • Najnovije

13

58

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu s nožem, nastao haos

13

52

Haos u Banjaluci: Automobili se kao čamci probijaju kroz vodu

13

50

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu u Mančesteru sa nožem

13

43

Dodik: Srbi su bili pokusni kunići Haškom tribunalu

13

41

Poznate nove cijene goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima