Dvije žene uhapšene zbog džeparenja: Krale novac od turista i hodočasnika

Policijski službenici Policijske stanice Čitluk su u četvrtak, 11. juna, tokom redovnog obilaska i nadzora sigurnosno interesantnih lokacija na području Međugorja, u neposrednoj blizini Crkve sv. Jakova, uočili dvije ženske osobe čije je ponašanje pobudilo sumnju da bi iste mogle biti povezane s izvršenjem krivičnih djela protiv imovine na štetu turista i hodočasnika.

Policija odmah reagovala

Policijski službenici su tom prilikom neposredno opazili pokušaj otuđenja sadržaja iz torbe jedne osobe te sadržaja iz džepa druge osobe, nakon čega su odmah reagovali i spriječili dovršenje krivičnog djela.

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Izvršenim legitimisanjem utvrđeno je da se radi o osobama Z.O. (1986.) iz Tuzle i A.H. (2006.), koje su lišene slobode i sprovedene u službene prostorije Policijske stanice Čitluk radi kriminalističke obrade, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK).

Provedenom kriminalističkom obradom utvrđeni su osnovi sumnje da su navedene osobe tokom višednevnog boravka na području Međugorja počinile veći broj krađa i pokušaja krađa na štetu turista i hodočasnika, pri čemu su, koristeći gužvu i okupljanja većeg broja osoba, iz torbi i novčanika otuđivale novac i druge vrijednosti.

Povezanost s krivičnim djelima

Daljim poduzetim mjerama i radnjama utvrđena je njihova povezanost s kaznenim djelom krađe počinjenim dana 7. juna 2026. godine u večernjim satima u dvorištu Crkve sv. Jakova u Međugorju, kada je od strane državljanke prijavljeno otuđenje novčanika s novčanim iznosom od 450 evra.

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Tokom kriminalističke obrade osumnjičene su priznale izvršenje više krađa na području Međugorja, navodeći kako su ciljano birale strane državljane i hodočasnike te, koristeći njihovu nepažnju, otuđivale novac iz novčanika i koverti koje su se nalazile u torbama i ličnim stvarima oštećenih osoba.

Takođe su priznale i otuđenje novca od jedne starije strane državljanke. Osumnjičene osobe policijskim su službenicima dobrovoljno su predale novac za koji se sumnja da potiče iz izvršenja kaznenih djela, i to 592,20 evra, 100 američkih dolara i 30 konvertibilnih maraka.

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O događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje radi potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti događaja.

(FENA)