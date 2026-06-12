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Poznato ko je ubijen u Barseloni: Brat fudbalera žrtva rata kavčana i škaljaraca

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ATV
12.06.2026 11:54

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Убица из Барселоне
Foto: Screenshot

U istrazi ubistva koje se pre dva dana dogodilo u centru Barselone, prema pisanju španskih medija, dogodio se potpuni obrt pošto je utvrđeno da je nasred ulice ubijen rođeni brat irske sportske zvijezde.

Identitet ubijenog, zbog zaštite porodice, za sada nije objavljen ali je otkriveno da je riječ o muškarcu starom 36 godina, rodom iz Dablina. I dalje se, međutim sumnja da je motiv rat kavačkog i škaljarskog klana.

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"Identitet žrtve unio je potpuni obrt u dosadašnju istragu. Žrtva je 36-godišnji muškarac iz Irske. Riječ je o rođenom bratu veoma poznate irske sportske zvijezde. Jedan pravac istrage o motivu zločina je sumnja u njegovu povezanost sa balkanskom mafijom. Iako je utvrđeno da žrtva nije državljanin Srbije, kako se vjerovalo, katalonska policija provjerava da li je ubijeni brat međunarodno poznatog sportiste radio za škaljarski ili kavački klan i bio povezan sa švercom droge", navode španski mediji i objašnjavaju da je istražiocima dobro poznata povezanost irskih kriminalnih grupa sa balkanskim kartelima u toj državi.

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Irski mediji, inače, navode da je rođeni brat žrtve bivši igrač Premijer lige i da je proslavio tu državu.

Zločin se, podsjetimo, dogodio u srijedu oko 10 sati ujutru u centru Barselone. Ubica, kog su snimile kamere, prišao je žrtvi sa leđa naočigled brojnih prolaznika i pucao mu u glavu a potom pobjegao sa mjesta zločina.

Pištolj, biciklistička kaciga koju je nosio kao i mobilni telefon pronađeni su ubrzo na autobuskoj stanici.

"Ubistvo se dogodilo usred dana, pred brojnim svjedocima a hladnokrvnost kao i način izvršenja, ukazuju da je riječ o plaćenoj likvidaciji", otkrili su španski mediji u kom pravcu ide istraga.

Katalonska policija, kako navode, i dalje smatra da je ovaj zločin nastavak obračuna kavačkog i škaljarskog klana i da je povezan sa ubistvom Maria Đolovića iz Beograda.

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Đolović je, podsetimo, likvidiran u nedjelju u stambenom kvartu u Barseloni. I njemu je ubica prišao, ispalio pred svjedocima hice u njega a zatim pobjegao.

(Kurir)

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Ubistvo

Barselona

Kavački klan

Škaljarski klan

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