Tornada pogodila oblasti oko Čikaga: Uništene kuće, stotine hiljada ljudi bez struje

Autor:ATV
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Najmanje tri tornada pogodila su naselja u okolini Čikaga, ostavljajući za sobom razrušene kuće, oborena stabla i dalekovode, a stotine hiljada domaćinstava ostalo je bez struje.
U Merilvilu u Indijani, lokalne vlasti su pozvale stanovnike da potraže zaklon zbog približavanja tornada, preneo je AP.
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Nakon prolaska oluje, više objekata je oštećeno ili uništeno, a dio krova srednje škole je odnesen, dok su ulice blokirane oborenim drvećem i instalacijama.
U Stritoru u Ilinoisu, ekipe hitnih službi procjenjuju štetu, a evakuisani stanovnici su smješteni u privremena skloništa koja su otvorili lokalne vlasti i Crveni krst.
Gradonačelnica je potvrdila da za sada nema izvještaja o poginulima.
Jake oluje izazvale su poremećaje u vazdušnom saobraćaju, uključujući odlaganja i otkazivanja letova na aerodromima u Čikagu, Filadelfiji i Njujorku, dok je više od hiljadu letova u oblasti Čikaga bilo pogođeno kašnjenjima ili otkazivanjima.
Spasilačke ekipe tragaju za eventualnim žrtvama u pogođenim područjima.
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Meteorolozi upozoravaju i na novi talas vrućine i visoku vlažnost koja će pogoditi istočnu obalu SAD, sa temperaturama koje će ići i preko 38 stepeni Celzijusa.
Nadležne službe su navele da je sistem oluja i dalje aktivan i da se kreće ka istoku, gde se očekuje nastavak nestabilnog vremena.
(Tanjug)
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