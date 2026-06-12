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Pijana djevojka napala policajca i povrijedila ga

Autor:

ATV
12.06.2026 10:19

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Пијана дјевојка напала полицајца и повриједила га
Foto: ATV BL

Pijana 33-godišnja djevojka uhapšena je noćas u Sarajevu nakon što je napala i povrijedila policajca.

"Policijski službenici PU Ilidža lišili su slobode I.P., rođena 1993. godine u Tuzli, nastanjena u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti", saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

полиција-Република Српска-лисице

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Prilikom policijske intervencije djevojka je fizički napala policijskog službenika i nanijela mu lakše tjelesne povrede.

"Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičena je predata u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo", dodaje se u saopštenju.

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Tagovi :

Nasilje

Policija

napad na policiju

Sarajevo

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